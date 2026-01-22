정부합동 '농협 특별감사' 착수…금융위·금감원 통해 '금융 비위' 집중 감사

26일부터 특별감사 착수

3월 중 감사결과 발표

농협에 대한 특별감사가 국무조정실을 중심으로 한 범정부 감사로 확대된다. 정부는 특별감사를 진행 중인 농림축산식품부는 물론 금융위원회와 금융감독원, 감사원 등을 투입해 강도 높은 감사를 벌일 방침이다.

정부는 국무조정실과 농식품부, 금융위·금감원, 감사원 등이 참여하는 '정부합동 특별감사반'을 구성하고 오는 26일부터 농협에 대한 특별감사에 착수한다고 22일 밝혔다.

이번 특별감사는 농식품부가 실시하고 있는 특별감사의 후속 감사로 감사범위와 참여기관이 대폭 확대된다. 기존에는 농식품부를 중심으로 농업정책보험금융원과 외부전문가 등 총 26명이 투입됐었지만, 이달 26일부터는 여기에 국무조정실과 금융위·금감원, 감사원 등 15명이 추가돼 총 41명이 투입된다.

정부 관계자는 "농협 비위 의혹에 대한 보다 철저하고 강도 높은 감사를 위해 범정부 합동감사체계를 구축한 것"이라며 "정부합동 특별감사반은 농협의 부정·금품선거 등 추가 사실규명이 필요한 사항과 회원조합의 비정상적 운영에 대한 제보 건을 중심으로 감사를 실시할 계획"이라고 말했다.

정부합동 특별감사반의 컨트롤타워인 국조실은 정부 합동 감사가 시너지 효과를 낼 수 있도록 감사업무 전반을 총괄·조정하는 역할을 맡는다. 금융위와 금감원은 소관 분야인 금융 관련 사항을 집중적으로 감사하고, 감사원의 전문 감사 인력(2명)도 지원받아 감사를 진행한다.

정부는 이번 특별감사를 통해 그동안 제기됐던 농협 비위 의혹을 신속하게 밝혀 3월 중 감사 결과를 발표할 예정이다. 또 이달 중 농업계와 외부 전문가 등을 포함한 '농협개혁추진단'을 구성해 선거제도와 내·외부 통제 강화, 지배구조 개선 등 근본적인 제도개선에도 속도를 낼 방침이다.

앞서 지난 8일 농식품부는 '농협중앙회·농협재단 특별감사 중간결과'를 발표했다. 우선 개인 형사사건의 변호사비를 회삿돈으로 지급한 중앙회 임직원과 배임의혹이 있는 농협재단 임직원 등 비위 의혹 2건을 수사 의뢰하고, 부적절한 기관 운영 등 65건을 확인했다. 특히 강호동 농협중앙회장은 해외출장 시 1박에 최대 222만원을 초과 집행했고, 농민신문사 회장을 겸임하며 연간 3억원이 넘는 연봉을 수령하고 있었다. 이 같은 지적에 강 회장은 결국 지난 13일 대국민 사과를 통해 농민신문사 회장직을 사임하고, 호화 출장비는 개인 돈으로 반납하기로 약속했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



