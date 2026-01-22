나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]정청래 "조국혁신당, 지방선거 같이 치르자"
2026년 01월 22일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코트 입고 여탕까지 들어간 김정은…"보람있다" 칭찬 쏟은 이유
아파트 삼킨 폭설에 '비상사태' 선포까지…도시 마비된 '이 나라'
"다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란에도 쿠팡 이용자수 굳건
박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 덕분에 韓 스타트업 투자받아"
맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 [K웨이브 3.0]⑨
코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는
난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다
떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'
"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고
"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'
갭투자 막힌 안산·시흥 찬바람'큰손' 중국인 매입도 줄었다