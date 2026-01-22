국립과천과학관, '달과 별 공개 관측회' 연중 운영

매달 한 차례 개최…하반기 AI 스마트 망원경 도입

국립과천과학관이 2026년 1월부터 12월까지 매달 한 차례씩 '달과 별 공개 관측회'를 정기 운영한다. 일회성 행사가 아닌 연중 프로그램으로, 계절에 따라 달라지는 하늘을 직접 관측하며 체험할 수 있도록 기획됐다. 하반기에는 AI 기반 스마트 천체망원경을 도입해 날씨와 관측 환경의 제약을 줄일 예정이다.

국립과천과학관 천체투영관. 국립과천과학관 제공 AD 원본보기 아이콘

공개관측회는 상현달 시기와 가까운 토요일에 열리며, 첫 행사는 1월 31일 천문우주관과 천체투영관 일대에서 진행된다. 프로그램은 천문 강연, 천체투영관 별자리 해설, 망원경 관측, 체험 부스로 구성된다. 천문 강연은 30분 내외의 연속 강연 시리즈로 운영돼 한 해 동안 우주에 대한 이해를 단계적으로 넓힐 수 있도록 설계됐다.

천체투영관에서는 지름 25ｍ 규모 시설에서 별자리 해설과 영상을 상영하고, 천문대에서는 달과 계절별 별자리, 성단, 행성 등을 망원경으로 관측한다. 중앙홀에서는 우주 홀로그램 만들기, 제임스웹 우주망원경 포스터 제작, 우주 VR 체험 등 예약 없이 참여 가능한 체험 부스가 운영된다.

참여 권장 연령은 7세 이상이며, 천문 강연과 천체투영관 프로그램은 사전 예약제로 진행된다. 자세한 일정과 예약 방법은 과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

한형주 국립과천과학관장은 "매달 이어지는 공개관측회가 천문우주에 대한 감동을 한 해의 기억으로 남기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>