카카오뱅크, SCBX와 합작투자계약 체결…태국판 인뱅 설립

윤호영 대표 "새로운 시장 개척 발판 마련… K-금융 우수성 알릴 것"

카카오뱅크는 태국 금융지주사 SCBX와 가상은행 설립을 위한 합작투자계약(JVA)을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 계약을 통해 두 회사는 합작법인을 설립한다.

전날 오후 3시(현지 시각) 태국 방콕에서 진행된 합작투자계약 체결식에는 아르시드 난다위다야 SCBX 대표와 윤호영 카카오뱅크 대표가 참석했다.

태국 중앙은행(BOT)이 도입하는 '가상은행'은 오프라인 지점 없이 디지털 플랫폼을 통해서만 금융 서비스를 제공하는 형태로 한국의 인터넷전문은행과 유사하다. 현재 태국은 스마트폰 보급률이 90%를 상회하고 실시간 결제 시스템인 '프롬프트페이'가 보편화되는 등 디지털 전환이 빠르게 진행 중이다. 하지만 여전히 수천만 명의 인구가 금융 혜택을 충분히 받지 못하는 '언더뱅크(Underbanked)'로 분류된다. 카카오뱅크와 SCBX가 설립하는 '가상은행'은 이들을 위해 모바일 금융 서비스를 제공할 계획이다.

카카오뱅크는 이번 합작법인의 지분 10%를 우선 취득하며, 향후 단계적으로 24.5%까지 지분을 늘려 2대 주주 지위를 굳건히 할 계획이다. 카카오뱅크는 사용자인터페이스(UI)·사용자환경(UX) 기획 및 모바일 앱 구축 등 프론트엔드 개발 전반을 총괄할 예정이다. 중국 위뱅크(WeBank)의 자회사 '위뱅크 테크놀로지 서비스'도 기술 파트너로 참여한다.

가상은행은 향후 시스템 구축 및 준비 기간을 거쳐 공식 영업을 개시할 예정이다. 태국 중앙은행의 승인에 따라 구체적인 출범 일정이 확정될 전망이다. 카카오뱅크는 이를 시작으로 동남아시아는 물론 기타 지역으로도 진출 국가를 확대하고, 사업 범위 또한 단순 지분 투자와 노하우 전수를 넘어 '모바일 금융 시스템 구축'을 주도한다는 계획이다.

카카오뱅크의 태국 진출은 인도네시아에서 성공한 비즈니스 모델을 확장한다는 점에서 의미가 있다. 카카오뱅크가 첫 글로벌 투자를 단행했던 인도네시아 디지털 은행 '슈퍼뱅크'는 단기간 내 고객 수 500만 명을 돌파하며 가파른 성장세를 기록했고, 최근 현지 시장 상장에도 성공했다. 카카오뱅크는 이 같은 노하우를 태국 시장에 맞게 현지화해 적용한다는 방침이다.

윤 대표는 "태국 진출은 아시아 외환위기 이후 25년 만에 대한민국의 은행이 다시 태국 시장에 진출한 상징적 성과"라며 "대한민국 디지털 금융의 우수성을 바탕으로 성공적인 가상은행 모델을 구축해 글로벌 시장 개척의 발판을 마련하겠다"고 말했다.





