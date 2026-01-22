본문 바로가기
[속보]지난해 4분기 실질 GDP, 전기比 0.3% 감소

김유리기자

입력2026.01.22 08:00

[속보]지난해 4분기 실질 GDP, 전기比 0.3% 감소
한국은행은 22일 '2025년 4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)' 발표를 통해 지난해 4분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.3% 감소했다고 밝혔다. 전년 동기 대비로는 1.5% 증가했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
