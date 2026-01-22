'협상 돌입' 트럼프, 나토와 그린란드 합의 틀 구축…관세 철회·군사 옵션 배제

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 북대서양조약기구(NATO·나토)와 향후 합의의 틀을 마련했다고 21일(현지시간) 밝혔다. 그는 다음 달 1일부터 시행을 예고한 유럽 8개국에 대한 관세 부과 계획을 철회하는 한편, 그린란드 확보를 위한 군사 옵션 사용 가능성도 배제했다. 미국의 노골적인 그린란드 병합 구상으로 미·유럽 간 갈등이 '강 대 강' 대치로 치닫는 상황에서, 갈등 수위를 낮추고 협상을 통한 외교적 해법 모색 국면에 들어선 것으로 풀이된다.

트럼프 "나토와 그린란드 합의 틀 구축"…대유럽 관세 철회·무력 사용 배제

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "마르크 뤼터 나토 사무총장과 매우 생산적인 회담을 가졌다"며 "그린란드는 물론 나아가 북극 지역 전체에 대한 미래 합의의 기본 틀을 구축했다"고 밝혔다. 그는 "이 합의가 최종적으로 성사될 경우 미국은 물론 모든 나토 회원국에 매우 훌륭한 결과가 될 것"이라며 "이를 근거로 2월 1일부터 발효될 예정이었던 관세를 부과하지 않기로 했다"고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 그린란드 병합에 반대하는 덴마크 등 유럽 8개국 수입품에 대해 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터는 25% 관세를 부과하겠다고 예고한 바 있다.

그는 또 그린란드를 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든 돔' 구축 거점으로 삼으려는 구상과 관련해 추가 협의가 진행중이라며, 논의가 진전되는 대로 관련 내용을 공개하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 뤼터 사무총장을 만나 그린란드 문제를 논의했다. 이날 대면 접촉을 통해 파국을 피하고 일정 부분 갈등을 봉합할 토대를 마련한 것으로 보인다. 향후 협상은 J.D. 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무부 장관, 스티브 위트코프 특사 등이 담당할 예정이다.

트럼프 대통령은 그린란드 확보를 위한 무력 사용 가능성에도 선을 그었다. 그는 이날 다보스포럼 특별연설에서 "사람들은 내가 무력을 쓸 것으로 생각했지만 그럴 필요가 없다"며 "난 무력 사용을 원치 않고, 사용하지도 않을 것"이라고 말했다.

이 같은 대유럽 관세 철회와 무력 사용 배제 등 유화적 발언은 유럽의 강한 반발과 '대서양 동맹' 균열에 대한 우려를 감안해 전면적인 갈등 확산은 피하되, 본격적인 협상 국면에 돌입하려는 의도로 해석된다.

트럼프 "그린란드는 우리 땅"…영토 편입 위한 '즉각 협상' 강조

다만 트럼프 대통령은 그린란드에 대한 영토 폅입 의지 자체는 숨기지 않으며, "즉각적인 협상"이 필요하다는 입장을 분명히 했다.

트럼프 대통령은 연설에서 "미국만이 이 거대한 땅덩어리, 이 거대한 얼음 덩어리를 보호할 수 있다"며 "그린란드를 개발하고 개선해 유럽에 이롭고 안전하게 만들 수 있으며, 이는 미국에도 이익이 된다"고 주장했다. 이어 "방어를 위해서는 소유권(ownership)이 필요하다"며 그린란드에 대한 완전한 통제의 필요성을 거듭 강조했다.

그는 미국의 그린란드 양도 요구가 미국이 수십 년 동안 나토 회원국들에 제공해온 안보 지원에 비하면 "사소한 요구(small ask)"에 불과하다고도 했다. 그러면서 "내가 요구하는 건 세계 평화와 안보에 중요한 역할을 할 수 있는, 차갑고 위치가 좋지 않은 얼음 조각 하나일 뿐"이라고 말했다.

나아가 그는 "이 거대하고 제대로 방어되지 않는 섬은 실제로 서반구 북쪽 최전선에 있는 북미 일부"라며 "그것은 우리의 영토"라고 주장하는 등 발언 수위를 영유권 주장으로까지 끌어올렸다.

특히 이날 '즉각 협상 추진' 발언은 그린란드 병합을 위해 구체적인 제안을 준비하겠다는 뜻으로 풀이된다. 앞서 미국은 1946년 해리 트루먼 당시 대통령이 1억달러에 그린란드 매입을 비밀리에 제안했으나 덴마크의 거절로 무산된 바 있다.

"감사할 줄 몰라" 덴마크·나토에 비판…"우크라 지원 주된 책임은 유럽"

트럼프 대통령은 유럽과 나토를 향한 불만도 거침없이 쏟아냈다. 그는 제2차 세계대전 당시 미국이 그린란드를 보호한 뒤 덴마크에 반환한 점을 언급하며 "그들은 감사할 줄 모른다"고 비판했다. 또 그린란드 문제를 둘러싼 유럽의 대응에 따라 나토에 대한 미국의 방어 공약을 고려하겠다는 입장을 내비치며 "당신들은 (그린란드 문제와 관련해) '아니오'라고 말하면 우리는 그것을 기억할 것"이라고 경고했다. 또 나토 회원국들의 '안보 무임승차'를 지적하며, 자신이 각국의 방위비 분담금을 국내총생산(GDP)의 2%에서 5%까지 확대했다고 주장했다.

러시아·우크라이나 전쟁과 관련해서는 우크라이나 지원의 주된 책임이 유럽에 있다는 점을 분명히 했다. 트럼프 대통령은 "우리는 수천 마일 떨어져 있고 거대한 바다가 우리를 가르고 있다"며 "이 전쟁은 미국보다 유럽이 훨씬 더 책임지고 다뤄야 할 전쟁"이라고 말했다. 이어 "우리는 그 전쟁과 아무런 관련이 없다"고 덧붙였다.





