젠슨 황 "AI 인프라에 수조달러 더 필요…거품 아냐"

AI 인프라 '5단 케이크'에 비유…"일자리 늘 것"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 인프라 건설에 추가로 수조달러가 필요할 것이라고 전망했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 황 CEO는 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 진행된 래리 핑크 블랙록 CEO와의 대담에서 "AI 열풍은 인류 역사상 최대 규모의 인프라 구축을 시작하게 했다"며 "지금까지 수천억달러가 투입됐지만 추가로 수조달러 규모의 인프라가 증축돼야 한다"고 말했다.

그는 투자가 이뤄져야 하는 AI 인프라 영역으로 에너지, 칩·컴퓨팅 인프라, 클라우드 데이터센터, AI 모델, 애플리케이션 등을 들며 이를 하단에서 시작해 상단으로 쌓아 올리는 '5단 케이크'에 비유했다. 그러면서 이 같은 구조 때문에 AI 발전이 건설업·제조업부터 소프트웨어까지 경제 전반에 걸쳐 일자리를 창출하게 될 것이라고 강조했다.

황 CEO는 "데이터센터 건설 수요 덕분에 배관공이나 전기기사, 건설 노동자들이 억대 연봉을 받을 수 있을 것"이라고 내다봤다. 특히 가장 큰 경제적 이익은 최상단에 해당하는 AI 소프트웨어인 애플리케이션에서 나올 것이라고 관측했다.

일각에서 제기하는 'AI 거품론'도 일축했다. 그는 "AI 거품은 투자 규모가 크기 때문에 발생하고, 투자 규모가 큰 이유는 5단에 이르는 AI 인프라를 구축해야 하기 때문"이라며 "이 기회는 진정으로 특별하다고 생각한다"고 했다. 또 "AI는 필수적인 국가 인프라"라며 모든 국가가 AI를 전기나 도로처럼 취급해야 한다고 주장했다.

황 CEO는 AI가 선진국과의 기술 격차를 좁힐 기회를 개발도상국에 제공할 수 있다며 이를 제대로 활용하기 위해서는 AI를 활용하는 방법인 'AI 문해력' 교육이 필요하다고 했다.

블룸버그통신은 전날 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO가 중국에 엔비디아 칩을 파는 것은 북한에 핵무기를 파는 것과 같다고 비판했음에도 이날 사회를 맡은 핑크 CEO가 중국과 관련한 민감한 질문을 의도적으로 피했다고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>