트럼프 "그린란드 협상 틀 마련"…유럽 8개국 관세 부과 철회

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 문제와 관련해 북대서양조약기구(NATO·나토)와 협상의 틀을 마련했다고 21일(현지시간) 밝혔다. 이에 따라 다음 달 1일부터 시행을 예고했던 유럽 8개국에 대한 관세 부과 계획도 철회하겠다고 했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "마르크 뤼터 나토 사무총장과 생산적인 회담을 가졌다"며 이같이 밝혔다.

그는 "그린란드는 물론 나아가 북극 지역 전체에 대한 미래 협상의 기본 틀을 구축했다"며 "이 합의가 최종적으로 성사될 경우 미국은 물론 모든 나토 회원국에 매우 훌륭한 결과가 될 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 이런 합의 도출을 근거로 "2월 1일부터 발효될 예정이었던 관세를 부과하지 않기로 했다"고 밝혔다. 앞서 그는 그린란드 병합에 반대하는 덴마크 등 유럽 8개국 수입품에 대해 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월1일부터는 25% 관세를 부과하겠다고 예고한 바 있다.

아울러 그는 그린란드와 연계해 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든 돔' 구상과 관련해서도 추가 협의가 진행중이며, 논의가 진전되는 대로 관련 내용을 공개하겠다고 덧붙였다.

이번 협상은 J.D. 밴스 미국 부통령과 마코 루비오 국무장관, 스티브 위트코프 특사 등이 담당하며, 이들은 모두 트럼프 대통령에게 직접 보고할 예정이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



