"갓난아기 머리가 위 아래로 흔들리는데…"…아기 안고 뛴 홍콩 마라톤 참가자 '논란'

中남성, 아기띠 착용 채 홍콩 마라톤 참가

15km 주파 후 퇴장…"무책임한 행동" 비판

홍콩 경찰, 아동 학대 혐의 조사 착수

홍콩에서 열린 국제 마라톤 대회에서 한 남성 참가자가 아기를 가슴에 안고 달리다 경기 도중 퇴장당하는 일이 벌어졌다. 해당 장면이 담긴 영상이 온라인에서 확산하면서 안전 관리의 책임을 둘러싼 논쟁이 이어진 가운데, 아동학대 신고까지 접수돼 경찰 조사가 진행 중이다.

홍콩에서 열린 국제 마라톤 대회에서 한 남성 참가자가 아기를 가슴에 안고 달리다 퇴장 당했다. 쓰레드 캡처 AD 원본보기 아이콘

21일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 논란의 장면은 지난 18일 오전 열린 '스탠다드차타드 홍콩 마라톤' 풀코스 경기에서 포착됐다. 사회관계망서비스(SNS)에 공유된 영상에는 한 남성이 아기 띠로 아기를 가슴에 안은 채 마라톤 코스를 달리는 모습이 담겼다.

영상 속 남성은 한 손으로 아기의 목을 받치고 천천히 이동하는 듯 보였지만, 달리는 과정에서 아기의 머리가 위아래로 흔들리는 모습이 포착됐다. 이를 본 누리꾼들은 "아기가 뇌진탕을 입을 수도 있었다", "만약 넘어졌다면 아기가 큰 부상을 입을 수 있었다"며 남성이 무책임하고 이기적이라고 비판했다. 일부 누리꾼은 대회 주최 측의 사전 통제가 제대로 이뤄졌는지를 두고 의문을 제기했다.

공식 기록에 따르면 이 남성은 오전 6시 25분에 출발해 약 15km를 2시간 20분 만에 주파했으며, 평균 시속은 약 6.5km였다. 다만 그는 경기를 완주하지 못했다. 마라톤을 주최한 홍콩육상연맹(HKAAA)은 경기 도중 해당 참가자에게 즉각 기권을 요청하고 코스에서 퇴장시켰다고 밝혔다. 남성의 향후 대회 참가도 제한됐다.

홍콩육상연맹은 성명을 통해 "경주 중 자신이나 타인의 안전을 위협할 수 있는 행위는 엄격히 금지된다"며 "규칙 위반이 확인될 경우 즉시 실격 처리하고, 향후 대회 참가를 제한할 수 있다"고 밝혔다. 실제 대회 규정에도 영아나 16세 미만 아동을 동반하거나, 공식 번호표를 착용하지 않은 인원의 코스 진입을 금지하는 조항이 명시돼 있다.

논란이 확산하자 홍콩 경찰도 사실관계 확인에 나섰다. 경찰은 해당 영상과 관련해 아동 안전 우려가 제기되면서 아동학대 신고를 접수해 조사에 착수했다고 밝혔다. 영상 속 남성은 중국 본토 출신으로, 마라톤 참가를 위해 홍콩을 방문했다가 현재는 귀국한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>