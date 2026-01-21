본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"갓난아기 머리가 위 아래로 흔들리는데…"…아기 안고 뛴 홍콩 마라톤 참가자 '논란'

김현정기자

입력2026.01.21 21:39

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

中남성, 아기띠 착용 채 홍콩 마라톤 참가
15km 주파 후 퇴장…"무책임한 행동" 비판
홍콩 경찰, 아동 학대 혐의 조사 착수

홍콩에서 열린 국제 마라톤 대회에서 한 남성 참가자가 아기를 가슴에 안고 달리다 경기 도중 퇴장당하는 일이 벌어졌다. 해당 장면이 담긴 영상이 온라인에서 확산하면서 안전 관리의 책임을 둘러싼 논쟁이 이어진 가운데, 아동학대 신고까지 접수돼 경찰 조사가 진행 중이다.


홍콩에서 열린 국제 마라톤 대회에서 한 남성 참가자가 아기를 가슴에 안고 달리다 퇴장 당했다. 쓰레드 캡처

홍콩에서 열린 국제 마라톤 대회에서 한 남성 참가자가 아기를 가슴에 안고 달리다 퇴장 당했다. 쓰레드 캡처

AD
원본보기 아이콘

21일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 논란의 장면은 지난 18일 오전 열린 '스탠다드차타드 홍콩 마라톤' 풀코스 경기에서 포착됐다. 사회관계망서비스(SNS)에 공유된 영상에는 한 남성이 아기 띠로 아기를 가슴에 안은 채 마라톤 코스를 달리는 모습이 담겼다.

영상 속 남성은 한 손으로 아기의 목을 받치고 천천히 이동하는 듯 보였지만, 달리는 과정에서 아기의 머리가 위아래로 흔들리는 모습이 포착됐다. 이를 본 누리꾼들은 "아기가 뇌진탕을 입을 수도 있었다", "만약 넘어졌다면 아기가 큰 부상을 입을 수 있었다"며 남성이 무책임하고 이기적이라고 비판했다. 일부 누리꾼은 대회 주최 측의 사전 통제가 제대로 이뤄졌는지를 두고 의문을 제기했다.


공식 기록에 따르면 이 남성은 오전 6시 25분에 출발해 약 15km를 2시간 20분 만에 주파했으며, 평균 시속은 약 6.5km였다. 다만 그는 경기를 완주하지 못했다. 마라톤을 주최한 홍콩육상연맹(HKAAA)은 경기 도중 해당 참가자에게 즉각 기권을 요청하고 코스에서 퇴장시켰다고 밝혔다. 남성의 향후 대회 참가도 제한됐다.


홍콩육상연맹은 성명을 통해 "경주 중 자신이나 타인의 안전을 위협할 수 있는 행위는 엄격히 금지된다"며 "규칙 위반이 확인될 경우 즉시 실격 처리하고, 향후 대회 참가를 제한할 수 있다"고 밝혔다. 실제 대회 규정에도 영아나 16세 미만 아동을 동반하거나, 공식 번호표를 착용하지 않은 인원의 코스 진입을 금지하는 조항이 명시돼 있다.

논란이 확산하자 홍콩 경찰도 사실관계 확인에 나섰다. 경찰은 해당 영상과 관련해 아동 안전 우려가 제기되면서 아동학대 신고를 접수해 조사에 착수했다고 밝혔다. 영상 속 남성은 중국 본토 출신으로, 마라톤 참가를 위해 홍콩을 방문했다가 현재는 귀국한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

EU 집행위원장 "우린 갈림길 서 있어…자체적 힘 필요"

새로운 이슈 보기