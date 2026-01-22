LIV 골프 진출 이태훈 "목표는 우승입니다"

국내 4승, 아시안 투어 3승 거둔 실력파

이달 초 LIV 골프 프로모션 수석 합격

"꿈은 마스터스와 같은 메이저 대회 우승"

올해 LIV 골프에서 뛰는 교포 선수 이태훈(캐나다)이 우승을 목표로 내걸었다.

이태훈은 21일 서울 강남구 매드캐토스 플래그십 스토어에서 가진 인터뷰에서 "LIV 골프에서 세계적인 선수들과 함께 경기하게 돼 부담이 있는 것이 사실"이라며 "배우는 자세로 저의 골프를 업그레이드하며 우승까지 하도록 노력하겠다"고 말했다.

이태훈은 한국프로골프(KPGA) 투어 4승, 아시안 투어에서도 3승을 거둔 선수다. 이달 초 미국 플로리다주 리칸토에서 끝난 LIV 골프 프로모션 대회에서 1위를 차지해 LIV 골프 시드를 얻었다.

올해 LIV 골프에 진출하는 이태훈은 "우승을 위해 노력하겠다"고 각오를 밝혔다. 노우래 기자 AD 원본보기 아이콘

LIV 골프 데뷔를 앞둔 그는 "작년 12월 미국프로골프(PGA) 투어 퀄리파잉 스쿨에서 좋은 성적을 내지 못했으나 몸 상태가 좋아서 LIV 프로모션 대회에 나가야겠다고 생각했다"며 "다소 뒤늦게 출전 신청을 한 바람에 원래 자격인 2라운드부터가 아닌 1라운드부터 시작했는데 1위까지 하게 됐다"고 LIV 골프 진출 과정을 설명했다.

지난해 4월 KPGA 투어 우리금융 챔피언십에서 우승한 이태훈은 "작년에 좋은 성적을 내며 자신감이 생겼다"며 "LIV 프로모션 대회에서는 퍼트나 샷감이 모두 좋았다"고 말했다. 그는 "KPGA 투어나 아시안 투어 등 여러 대회에 출전하면서 많이 배웠다"며 "제 경기력은 정점을 찍고 있는 것 같다"고 자신감을 숨기지 않았다.

이태훈은 2월 초 LIV 골프 시즌 개막전을 앞두고 "기술적인 부분보다 몸 관리에 초점을 맞출 것"이라며 "LIV 골프에 체격이 큰 장타자들이 많아 저도 몸을 더 키우고 있다"고 밝혔다. 이어 "돈도 중요하지만, 사랑하는 스포츠인 골프를 어디서든 열심히 하고 싶었다"며 "어려서부터 꿈인 마스터스와 같은 메이저 대회 우승이 목표"라고 강조했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>