본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국힘, 한덕수 징역 23년에 "판결존중하지만.."...친한계 "고개 숙여 사과"

지혜진기자

입력2026.01.21 16:36

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민의힘이 21일 내란 주요 임무 종사 등의 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리가 1심에서 구형(징역 15년)보다 높은 23년을 선고받은 데 대해 "향후 법원 판단을 지켜보겠다"며 유보적인 입장을 취했다.


박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "1심 판결에 대해 존중한다"면서도 "헌법과 법률에 따라 최종적인 결론이 나오길 기다리겠다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

박 수석대변인은 "국민의힘은 계엄에 대해 사과 의사를 밝힌 바 있다"면서도 최대한 말을 아꼈다.

곽규택 원내수석대변인도 기자들과 만나 "그 부분(1심 선고)에 대해 논의하지 않았다"면서도 "1심 선고라서 향후 2, 3심 과정에서 변호인이 주장하는 바가 있을 것이기에 법원 판단을 지켜보겠다는 입장"이라고 말했다. 그러면서 "1심 판결이라 앞으로 법적 논쟁이 계속 이어질 수밖에 없다"고 덧붙였다.


반면 친한(친한동훈)계 한지아 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "우리 당에서 배출한 대통령이 시행한 비상계엄으로 초래된 결과에 대해 국회의원으로서 국민께 고개 숙여 다시 한번 사과드린다"고 적었다.


한 의원은 당 지도부를 향해 "이제라도 윤석열 전 대통령에 대한 제명 조치를 통한 윤석열 전 대통령과의 절연, 국민께 진정성 있는 사죄를 해달라"고 촉구했다.




지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기