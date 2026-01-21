박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 덕분에 韓 스타트업 투자받아"

라디오 프로그램 인터뷰 출연

퓨리오사AI·딥엑스 등 당시 투자

루센트블록 사태 "국민들 납득 못할 것"

박영선 전 중소벤처기업부 장관이 21일 "삼성전자와 SK하이닉스에 반도체를 설계하는 스타트업을 키우자고 장관 시절 제안을 했었다"면서 "정부가 연구·개발(R&D) 자금을 대주고 매칭해서 같이 해보자고 했는데 SK하이닉스는 처음부터 여력이 안 된다 했고, 삼성전자는 6개월 정도 (고민하다가) 못하겠다고 그랬다"고 말했다.

박 전 장관은 이날 KBS라디오 '전격시사'에 출연해 "좀 화가 나서 손정의 의장이 하는 암(소프트뱅크의 반도체 팹리스 자회사·ARM)에 제안을 하니 (전액을) 다 대겠다 했다"면서 "그러면 의미가 없어서 정부와 암이 20억씩 R&D 투자를 했다"고 밝혔다.

박영선 전 중소벤처기업부 장관

당시 중기부와 암의 공동 투자를 받은 스타트업은 퓨리오사AI, 딥엑스, 모빌린트, 파두 등 5개 스타트업이었다. 퓨리오사AI는 데이터센터 서버용 인공지능(AI) 반도체를 개발하는 기업으로 기업 가치가 현재 2조원 수준에 달하는 것으로 알려졌다. AI 반도체 스타트업인 딥엑스 역시 1조원대 기업 가치를 달성하며 성장을 이어가고 있다.

박 전 장관은 "이분(스타트업 대표)들에게 항상 하는 얘기가 '당신들이 대한민국의 미래다', 당신들이 앞으로 삼성이나 SK하이닉스처럼 될 수 있다'고 말하면서 힘을 합하라고 계속 얘기한다"고 전했다.

박 전 장관은 금융규제 샌드박스를 통해 토큰증권(STO) 기반 조각투자 장외거래소를 7년간 운영해온 루센트블록이 금융위원회가 추진 중인 장외거래소 예비인가 과정에서 탈락할 가능성이 높다는 의혹에 대해서도 강하게 비판했다. 최근 금융권에서는 장외거래소를 운영해 본 경험이 없는 기업(컨소시엄)이 최종 후보자로 선정될 수 있다는 이야기가 나오고 있다.

박 전 장관은 "한마디로 설명을 하자면, 광산에서 광산이 위험한데 그 위험은 오롯이 광부의 몫이고 거기서 금을 캤다 하면 그 금은 구경꾼이 가져가는 상태"라면서 "루센트블록이 규제 샌드박스 속에서 4년 동안 사업을 이어오면서 회원이 50만명 되고, 투자도 한 300억 받았는데 금융위원회가 정식 인가 절차를 밟겠다고 하면서 정작 루센트블록은 탈락시켜버리고 넥스트레이드라는 새로운 회사에 인가를 줘버린 것"이라고 지적했다.

그러면서 "규제 샌드박스에 들어와서 위험을 무릅쓰고 계속 실험하면서 고생하는 스타트업들이 억울하지 않도록 노력의 대가를 줘야 한다"며 "실질적으로 일을 해 본 적도 없는 회사에 (인가를) 주는 것은 굉장히 억울하고, 국민들도 납득하지 않을 것이라 생각한다"고 말했다.





