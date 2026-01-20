그린란드에 성조기 꽂은 합성사진 올린 트럼프…"2026년부터 미국 영토"

캐나다와 베네수엘라 합병 암시 합성사진도

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지 시간) 새벽 소셜미디어 트루스소셜에 2026년까지 그린란드를 미국에 병합하고, 나아가 캐나다와 베네수엘라까지 합병하는 내용을 암시하는 합성 사진을 각각 게시해 논란이다.

인공지능(AI)으로 생성한 것으로 보이는 이 사진에는 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관이 함께 서 있으며, '그린란드-2026년부터 미국 영토'라는 문구가 적힌 팻말도 있다.

트럼프 대통령이 SNS에 올린 '그린란드·캐나다 성조기' 이미지.

또 다른 사진에는 백악관 집무실에서 유럽 지도자들과 회동하는 장면이 담겼는데, 옆에 놓인 게시판에는 미국 본토를 비롯해 캐나다, 그린란드, 베네수엘라 전역이 성조기로 덮인 지도가 있다. 트럼프 대통령이 책상에 앉아있고, 키어 스타머 영국 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 등이 트럼프 대통령을 바라보며 앉아있는 모습이다. 이는 지난 8월 유럽 정상들이 미국을 방문했을 당시 백악관 집무실에서 회담하던 사진을 수정한 것으로 보인다.

트럼프 대통령이 20일(현지시간) 트루스소셜에 올린 사진.

트럼프 대통령은 해당 합성사진들에 대한 별도의 설명이나 언급을 하지 않았다. 일각에서는 트럼프 대통령이 영토 확장 구상을 상징적으로 표현한 것 아니냐고 지적했다.

앞서 트럼프 대통령은 스위스 다보스에서 개막한 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에 참석해 미국의 그린란드 획득 문제를 논의하겠다고 말한 바 있다. 19일(현지시간) 플로리다에선 기자들과 만나 "우리는 그린란드를 가져야 한다. 덴마크는 이 문제를 해결해야 한다"며 "그들은 그린란드를 보호할 수 없다. 덴마크 사람들은 훌륭하지만"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이번 주 다보스포럼에서 "미국의 그린란드 획득 문제를 논의할 것"이라고도 했다. 트럼프 대통령은 21일 다보스포럼에서 연설할 예정이다.





