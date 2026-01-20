BTS, 3월 광화문광장 첫 단독 공연…국가유산청 조건부 승인

정규 5집 발매 맞춰 무료 공연

전 세계 190개국 실시간 중계

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

국가유산청이 오는 3월 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 위한 문화유산 장소 사용 신청을 조건부 가결했다고 20일 밝혔다.

국가유산청 문화유산위원회 궁능문화유산분과는 이날 오후 제1차 회의를 열고 하이브가 신청한 'K-헤리티지와 K팝 융합 공연'의 경복궁과 숭례문 등 장소 사용 및 촬영 허가안을 심의했다. 위원회는 소위원회를 구성해 세부 내용이 문화유산에 미치는 영향 등을 검토하는 조건으로 사용을 승인했다.

앞서 하이브는 3월21일 광화문광장에서 무료 공연을 개최하기로 하고 서울시에 광장 사용 신청서를 제출했다. 특정 가수, 그룹 공연은 광화문광장 조성 이후 처음이다. 하이브 측은 "광화문광장은 한국의 정체성을 보여주는 상징적 공간"이라며 "BTS의 정체성을 재확인하고 한국에 대한 사랑을 표현하려 한다"고 밝혔다.

이번 공연은 ▲경복궁 주요 공간에서 광화문까지 이어지는 등장 장면 연출 ▲광화문에서 월대 행진 실시간 중계 ▲공연 중 광화문 담장 미디어 파사드 연출 등을 촬영하는 내용을 포함한다.

BTS는 3월20일 정규 5집 앨범 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 군 복무로 활동을 중단한 지 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 무대다. 하이브는 이번 공연을 4월부터 시작하는 총 79회 규모 월드투어의 출발점으로 삼을 계획이다.

공연은 온라인동영상서비스(OTT)를 통해 전 세계 190개국에 생중계한다. 하이브는 실시간 시청자 약 5000만여명이 모일 것으로 추산하고 있다.

서울시와 경찰 등은 대규모 인파에 대비한 안전 관리 대책을 마련하고 있다. 2022년 카타르 월드컵 당시 2만여명이 모인 사례 등을 참고해 도로 교통 통제와 안전 문제를 점검 중이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



