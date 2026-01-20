"망측하다" 반응 나온 '이 빵'…'베쫀볼' 어떻게 생겼길래

온라인서 목격 사진과 글 확산

의도된 완제품과 달라 해프닝

최근 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'가 유행하면서 비슷한 제품들이 등장하는 가운데, 파리바게뜨에서 내놓은 '베리 쫀득볼'이라는 제품의 모양이 논란이다. 여성 생식기를 떠올리게 하는 모양 때문이다.

20일 여러 온라인 커뮤니티에선 '베리 쫀득볼' 사진과 매장 이용 후기가 빠르게 퍼지고 있다. 이날 온라인 남초 커뮤니티 '에펨코리아'(펨코)의 한 이용자는 "와이프 빵 사주려고 파리바게뜨 들렀다가 두 눈을 의심하고 홀린 듯 샀다"며 실제 구매 인증샷을 올렸다.

'베리 쫀득볼'은 둥그런 모양의 밀가루 반죽 안에 딸기크림치즈를 채워 구운 빵으로, 굽는 과정에서 바깥 구멍으로 딸기크림치즈가 새어 나오는 정도에 따라 논란이 되는 생김새가 만들어진다. 파리바게뜨가 다양한 딸기 응용 빵을 선보이고 있는 '베리밤 페스타' 15종 제품 중 하나다.

이를 본 누리꾼들은 "음란 마귀 아니고 진짜 대부분은 그 생각할 것 같다", "단종되겠다", "남자가 보기에도 흉하게 생겼다", "무슨 생각으로 만든 거냐", "모양이 제각각인 것은 제빵사 취향이냐?", "너무 야한 거 아니냐" 등 반응이 쏟아졌다. 해당 제품의 생김새 때문에 19금 농담 댓글도 수백개 이어졌다.

다른 온라인 커뮤니티 이용자는 파리바게뜨 본사에서 배포한 공정 매뉴얼 사진을 직접 찍어 올리면서 "칼집 내고 굽는 거다. (논란이 된 사진들은 제대로 된 완성품과는) 다르게 나온 거다. 회사가 의도한 건 아니다"라고 설명했다.

살재 파리바게뜨의 공식 인스타그램에 올라 온 홍보 포스터에서도 베리 쫀득볼은 평범하게 베이킹 된 모양을 하고 있다. 다만 '상기 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다'라고도 적혀 있다.

제품과 관련해 파리바게뜨는 '딸기 풍미에 딸기 크림치즈가 더해진 말랑쫀득함'을 느낄 수 있다고 안내했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



