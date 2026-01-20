포천시, 관행 깨고 시민 불편 해소…실행 중심 '적극행정' 눈길

포천시, 공감·소통 간담회로 적극행정 '가속도'

주민 건의 81% 해결…부서장 책임제로 행정 문턱 낮춰

경기 포천시는 지난 8일부터 14개 읍면동을 순회하며 운영한 공감·소통 간담회를 통해 주민들이 제기한 생활 불편과 지역 현안에 적극행정으로 대응하고 현장 건의를 제도 개선과 실행으로 연결하고 있다.

백영현 포천시장이 지난 8일부터 14개 읍면동을 순회하며 운영한 공감·소통 간담회를 진행하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 주민과 함께 지역 문제를 논의하고 건의사항을 현장에서 공유·검토해 해결 방향을 신속하게 제시하는 데 중점을 두고 운영됐다.

특히 이번 간담회에서는 부서장 책임제를 적용해 각 부서장이 직접 간담회에 참석하고, 주민 건의에 대해 즉각적인 답변과 함께 후속 조치 방향을 제시하는 방식으로 진행됐다. 포천시는 권한과 책임을 현장에 부여함으로써 검토에만 머무는 행정을 지양하고, 실행 중심의 적극행정을 강화했다.

공감·소통 간담회를 통해 접수된 주민 건의사항은 단일 부서가 아닌 관련 부서가 함께 논의하는 협업 방식으로 검토 중이다. 이를 통해 보다 현실적이고 실행 가능한 대안을 도출하고, 유사·중복 사업을 줄여 행정 효율성을 높이는 동시에 예산 절감 효과도 기대된다.

주요 적극행정 사례로는 도로 재포장 공사 과정에서 반복적인 토지사용승낙 징구 불편을 해소하기 위해 재포장 공사의 경우 기존에 확보된 토지사용승낙서를 활용할 수 있도록 적극행정 지침 마련을 검토하고 있으며, 공사별로 개별 징구하던 토지사용승낙서를 통합하는 방안도 함께 검토해 행정 절차를 간소화할 계획이다.

또한 지난해 집중호우로 피해를 입은 내촌면 왕숙천과 사방댐 인근 도로 수해 복구 등과 관련해 주민 우려가 제기된 지역에 대해서는 시민 안전을 최우선으로 하고 장마철 이전 복구 완료를 목표로 공정을 앞당겨 추진하고 있다.

아울러 포천시는 문화시설이 필요한 지역에 대해 신규 건립에만 한정하지 않고, 폐교 등 유휴 공간을 활용한 문화공유시설 조성 등 다양한 대안을 검토하며 행정의 유연성을 높이고 있다. 경직된 방식에서 벗어나 지역 여건과 시민 수요에 맞는 현실적인 방안을 모색하는 방향으로 행정을 추진하고 있다.

포천시가 지난 8일부터 14개 읍면동을 순회하며 운영한 공감·소통 간담회에서 한 시민이 건의사항을 밝히고 있다. 포천시 제공 원본보기 아이콘

포천시는 2022년부터 읍면동 공감·소통 간담회를 정례화해 현재까지 총 850건의 주민 건의를 접수했으며, 이 가운데 686건(81%)은 완료됐거나 추진 중이다. 장기 검토가 필요한 건의는 51건(6%), 상급·타 기관 건의는 58건(7%), 추진이 어려운 사항은 55건(6%)으로 집계돼 다수의 주민 불편이 실제 개선으로 이어지고 있음을 보여준다.

포천시 관계자는 "주민 불편에 대해 부서장이 현장에서 직접 답변하고 책임 있게 추진하는 방식이 시민들로부터 높은 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 규정에 갇힌 소극 행정이 아닌, 시민 불편을 기준으로 판단하고 해결하는 적극행정을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



