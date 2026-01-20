"내 허락 없이 31만원짜리 식기 세척기 샀다고?"…분노한 남편에 '갑론을박'

허락없이 식기세척기 샀다고 분노

반품 안되자 집 물건 던지며 부숴

중국의 한 남성이 아내가 동의 없이 식기세척기를 구입했다는 이유로 가구 등을 부쉈다는 사연이 전해져 논란이 되고 있다.

중국에서 아내가 자신의 허락 없이 식기세척기를 구입했다는 이유로 집안을 부수는 남성의 모습이 담긴 영상이 확산하며 논란이 되고 있다.

19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 남부 광둥성에 거주하는 여성 A씨는 지난 8일 공개한 영상에서 남편과의 갈등 상황을 전했다. A씨는 남편에게 알리지 않은 채 온라인 플랫폼을 통해 1500위안(약 31만원) 상당의 식기세척기를 구매했다고 한다.

"겨울 설거지 힘들어서"…'31만원' 식세기 산 아내에 분노 폭발

A씨는 겨울철 찬 수돗물로 설거지를 하기 어려워 식기세척기가 필요했다고 설명했다. 남편은 설치 기사가 임대 아파트를 방문했을 때야 구매 사실을 알게 됐고, 즉시 주문 취소와 반품을 요구한 것으로 전해졌다.

남편은 수도·전기요금 부담과 가계 형편을 이유로 들었지만, A씨는 "감당할 수 있는 수준"이라며 반박했다. 설치 중단을 둘러싼 실랑이가 이어지자 남편은 격분했고, 거실 가구와 집기류를 부수는 행동으로 이어졌다. 영상에는 어질러진 실내와 파손된 물건들이 고스란히 담겼다.

A씨는 이후 집을 나와 한동안 거리를 배회한 뒤 인근 호텔에서 밤을 보냈다고 밝혔다. 그는 영상에서 "왜 식기세척기를 사는 것이 허락받아야 하는 일인지 이해할 수 없다"며 울분을 토했다. 다만 A씨는 자신이 지난해 질병으로 일을 하지 못한 점과 남편의 채무 부담이 갈등에 영향을 미쳤을 가능성을 언급하기도 했다.

"폭력 정당화될 수 없다" vs "아내 경제 관념 없어"

결국 A씨는 다음 날 식기세척기를 반품했고, 남편은 전화로 사과한 것으로 전해졌다. 영상을 접한 현지 누리꾼은 "어떤 이유로도 폭력은 용납될 수 없다" "가계에 심하게 부담 갈 정도는 아닌 것 같은데" "저런 남자와는 하루도 못산다" "아내가 불쌍하다" 등 비판적인 반응을 보였다. 반면 "집안 상황을 고려하고 샀어야지" "아내가 경제 관념이 없네" "논의하지 않은 아내가 잘못했다" 등 남편을 옹호하는 반응도 일부 있었다.

중국 산시성 시안의 가족법 전문 변호사 케다니는 SCMP 인터뷰에서 "양측 모두 소통의 책임이 있다"고 지적했다. 그는 "가족의 경제적 상황을 고려하지 않은 소비 결정 역시 바람직하지 않다"면서도 "재산을 파손하는 행위는 명백한 가정 폭력으로, 어떤 이유로도 정당화될 수 없다"고 강조했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



