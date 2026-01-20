"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다

고객층 선별…세대 별 취향 반영한 공간 전략

"모두가 편하게 즐기기 위해"…반응은 엇갈려

일본 도쿄 시부야 일대에서 특정 연령대만 입장할 수 있도록 제한을 둔 음식점들이 등장하며 화제가 되고 있다. 매장 분위기와 고객 만족도를 높이기 위해 연령 기준을 내건 것으로 젊은층과 중장년층의 소비 성향을 반영한 새로운 공간 전략으로 해석된다.

19일 테레비아사히에 따르면 프로그램 제작진이 찾은 시부야의 한 이자카야 입구에는 '20~39세 출입 한정', '젊은 세대 주점·언더포티(U-40)'라는 안내문이 붙어 있다. 40세 미만 성인만 입장이 가능한 가게로 실제 방문객의 약 90%가 20대로 나타났다.

가게 측은 "연령대가 높은 손님이 오면 '시끄럽다'는 불만이 나오는 경우가 많다"며 "처음부터 대상 고객층을 좁혀 모두가 편안하게 즐길 수 있는 공간을 만들고자 했다"고 설명했다. 20대 손님 역시 "젊은 사람들끼리라 술자리에서 떠들어도 서로 신경 쓰지 않아도 돼 좋다"며 긍정적인 반응을 보였다.

다만 40대 이상이라고 해서 완전히 입장이 제한되는 것은 아니다. 가게 측은 40세 이상 손님이 방문할 경우 "매장이 다소 시끄러울 수 있는데 괜찮겠느냐"고 안내한 뒤 동의를 얻으면 입장을 허용하고 있다. 업주는 "실제 나이가 40세를 넘더라도 '마음이 20대'라면 환영"이라고 덧붙였다.

반대로 젊은층의 출입을 제한한 매장도 있다. 지난해 5월 문을 연 한 시부야 숯불구이 전문점은 25세 이상만 입장이 가능하다. 점장은 "어른 손님들이 주변을 신경 쓰지 않고 식사에 집중할 수 있도록 하기 위한 조치"라며 "10~20년 전 시부야를 즐기던 세대가 다시 편하게 찾을 수 있는 공간을 만들고 싶었다"고 말했다.

이곳을 찾은 30대 손님들 사이에서는 "젊은 사람들이 소리를 지르며 떠드는 분위기가 아니라 좋다", "시끄러우면 큰 소리로 말해야 하는데 나이가 들수록 그렇게까지 하고 싶지 않다"는 반응이 나왔다.

이 매장은 25세 미만 손님이 예약할 경우 사전에 나이를 확인하거나 인근 계열점을 안내하는 방식으로 대응하고 있다. 다만 25세 이상 손님과 동반할 경우에는 입장이 가능하다.





