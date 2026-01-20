"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

폭풍우로 컨테이너 수십 개 유실

비닐 포장재, 해양 생물 위협 우려

현지 주민 자발적 정화 활동 나서

영국 남부 해안에 대규모로 감자 칩과 감자튀김이 밀려와 해양 오염과 생태계 교란 우려가 커지고 있다. 19일 연합뉴스TV는 영국 BBC 등 외신을 인용해 잉글랜드 이스트서식스주 비치헤드와 이스트본 인근 폴링 샌즈 해변에 감자 칩과 감자튀김 수천 봉지가 파도에 떠밀려 와 지역 주민들이 자발적 정화 활동에 나섰다고 보도했다.

폴링 샌즈 해변에서 떠밀려온 수천 개의 봉지 감자칩과 이를 청소하는 자원 봉사자들. 조엘 보니치 페이스북

현지 조사 결과, 이번 사태는 폭풍우로 인해 해상 운송 중이던 선박 두 척에서 컨테이너 수십 개가 바다로 유실되면서 발생했다. 이 중 최소 20개의 감자튀김·감자 칩 컨테이너에서 내용물이 바다로 쏟아져 나왔다. 감자 제품 외에도 스티로폼, 일회용 마스크, 양파 등 다양한 해양 쓰레기들이 함께 해안에 밀려든 것으로 전해졌다. 일부 해변 구간은 감자 칩이 최대 75㎝ 깊이로 쌓일 정도로 널리 퍼져 있었다.

이스트본 주민 조엘 보니치는 "마치 황금빛 모래사장처럼 보일 정도였다"며 "이러한 광경은 처음"이라고 말했다. 그는 페이스북을 통해 자발적인 해변 정화 활동을 독려하며, 특히 비닐 포장재가 인근 물개 서식지에 위협이 될 수 있다고 경고했다. 실제로 감자 제품은 비닐 포장 상태로 해안에 도달해 해양 생물이 삼키거나 장난감처럼 물 수 있는 위험이 큰 상황이다. 자원봉사자들은 현재 해변에 퍼진 비닐봉지와 쓰레기 수거 작업에 나서고 있다.

영국 해안경비대는 이번 주 초 시퍼드 해안에서 컨테이너 3개가 떠밀려온 사실을 확인했으며, 이스트서식스 카운티 의회는 해안 방문객들에게 반려동물의 안전을 위해 목줄 착용과 잔해물 신고를 당부했다. 특히 해변에 떠밀려온 양파는 개에게 독성이 있을 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

한편, 일각서 이번 사고는 우발적인 해상 물류 사고였지만 세계 해양 오염 실태를 보여주는 상징적 사례라는 지적도 나온다. 국제환경단체 '오션 컨서번시(Ocean Conservancy)'에 따르면. 매년 약 1100만 톤의 플라스틱 쓰레기가 해양으로 유입되고 있으며, 그중 약 80%가 육상에서 발생한 쓰레기로 추정된다.

유실된 해상 컨테이너 역시 해양 오염의 주범 중 하나다. 국제해사기구(IMO)는 최근 10년간 평균적으로 매년 1500개 이상의 컨테이너가 바다로 떨어지고 있다고 발표했다. 그 안에 포함된 식품, 포장재, 산업용 자재는 직접적인 생물학적 피해뿐 아니라 미세플라스틱으로도 축적되어 생태계를 장기적으로 훼손한다.





방제일 기자



