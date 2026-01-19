IMF, 올해 우리나라 성장률 소폭 상향 조정…1.9% 전망

국제통화기금(IMF)이 올해 한국의 경제성장률 전망치를 1.9%로 제시하며 기존 전망보다 소폭 상향 조정했다.

재정경제부는 19일 IMF가 발표한 '2026년 1월 세계경제전망(World Economic Outlook)'에서 올해 우리나라의 성장률을 1.9%로 전망했다고 밝혔다. 이는 지난해 10월 제시한 전망치(1.8%)보다 0.1%포인트 높아진 수치다.

IMF는 매년 4월과 10월 전 회원국을 대상으로 한 경제전망을 발표하며 1월과 7월에는 주요 30개국을 중심으로 수정 전망을 내놓고 있다. 한국의 성장률 전망은 지난해 7월 이후 지속적으로 상향 조정되고 있다.

재경부는 IMF가 제시한 올해 한국의 성장률 전망치가 선진국 평균인 1.8%를 웃도는 수준이라고 설명했다.

다만 IMF 전망은 정부나 경제협력개발기구(OECD) 등의 전망보다는 다소 낮다. 정부는 지난 9일 발표한 경제성장전략에서 올해 성장률을 2.0%로 제시했으며 지난해 12월 OECD 전망치는 2.1%였다. 이달 기준 주요 투자은행(IB) 평균 전망치는 2.0%로 집계됐다.

한국은행의 전망치는 이보다 낮은 1.8%다. 이창용 한국은행 총재는 지난 15일 "지난해 11월에 제시한 1.8% 전망치에 대체로 부합할 것"이라며 "상방 위험은 다소 커진 것으로 판단한다"고 언급했다.

이 같은 전망 상향에는 반도체 업황 회복에 따른 수출 개선과 지난해부터 점진적으로 나타나고 있는 내수 회복 흐름이 영향을 준 것으로 풀이된다.

IMF는 내년 한국 경제 성장률에 대해서는 직전 전망보다 0.1%포인트 낮은 2.1%로 제시했다. 이는 미국의 내년 성장률 전망치인 2.0%를 상회하는 수준이다.

또한 지난해 한국의 성장률은 기존보다 0.1%포인트 높은 1.0%로 조정됐다.

세계 물가 상승률에 대해서는 에너지 가격 하락 등의 영향으로 지난해 4.1%에서 올해 3.8%로 둔화 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 다만 국가별 물가 흐름은 차별화될 것으로 분석했다.

미국의 경우 관세 인상분이 물가에 전가되면서 2% 물가 목표 달성이 지연될 가능성이 크다고 내다봤고, 중국은 현재의 낮은 물가 수준이 점차 상승 압력을 받을 것으로 전망했다.

IMF는 세계 경제의 위험 요인이 여전히 하방 쪽에 치우쳐 있다고 진단했다. 주요 위험 요인으로는 일부 인공지능(AI)·첨단기술 기업에 대한 투자 집중, 지속되는 무역 불확실성과 지정학적 긴장, 주요국의 높은 부채 수준 등을 꼽았다.

특히 AI 관련 생산성과 수익성에 대한 기대가 약화될 경우 자산 가격이 급격히 조정되면서 금융 불안이 확산될 가능성이 있다고 경고했다.

다만 무역 갈등이 점진적으로 완화되고 각국이 AI 도입을 통해 중기적인 생산성을 끌어올릴 경우 세계 경제의 상방 요인으로 작용할 수 있다고 IMF는 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>