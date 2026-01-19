"김포공항 향해 자폭 비행하겠다"…기장 추정 인물 협박글에 수사 착수

익명 커뮤니티에 항공기 기장 추정 인물 게시

대한항공·아시아나 통합 과정 불만 표출 정황

김포공항을 겨냥한 극단적 위협성 게시글이 온라인 익명 커뮤니티에 올라와 경찰이 사실관계 확인에 착수했다.

서울 강서구 김포공항에서 아시아나항공 항공기가 주기돼 있다. AD 원본보기 아이콘

19일 항공업계에 따르면 이날 오전 직장인 대상 익명 플랫폼에 자신을 항공기 기장으로 암시한 작성자가 김포공항 위치를 특정하며 자살 비행을 예고하는 내용의 글을 올렸다는 신고가 접수됐다. 해당 게시물은 이후 삭제됐으며, 현재까지 공항 운영이나 항공편 운항에는 별다른 차질이 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

신고를 접수한 김포공항경찰대와 관할 경찰서는 게시자의 신원과 실제 항공사 종사자인지 여부를 확인하고 있다. 국토교통부와 한국공항공사 역시 관련 내용을 공유받고 상황을 예의주시하고 있다. 한국공항공사 측은 "사안을 인지하고 있으며 구체적인 경위는 파악 중"이라고 밝혔다.

게시글 작성자는 대한항공과 아시아나항공의 기업결합 절차에 대한 불만을 토로하며 글을 올린 것으로 알려졌다. 이번 사안은 두 항공사의 통합 작업이 본격화되는 과정에서 내부 갈등이 이어지고 있는 상황과 맞물려 주목받고 있다.

대한항공은 지난해 12월 아시아나항공 신주 약 1억3157만주를 인수해 지분 63.9%를 확보하며 아시아나항공을 자회사로 편입했다. 이후 안전, 인사, 재무, 운항, 정비 등 핵심 부문을 중심으로 임원 인사를 단행하며 조직 통합 준비에 속도를 내고 있다.

그러나 통합 항공사 출범을 앞두고 양사 내부에서는 인사 배치와 근무 환경을 둘러싼 불만이 잇따르고 있다. 주요 보직에 대한항공 출신 인력이 대거 배치되고, 아시아나항공 소속 직원 상당수가 지원·행정 업무로 이동하면서 조직 재편이 일방적으로 진행되고 있다는 지적도 나온다. 인천공항 제2여객터미널을 공동 사용하게 되면서 현장 내 긴장감이 높아졌다는 목소리도 있다.

양사는 내년 통합 항공사 출범을 목표로 서비스 매뉴얼과 운영 기준을 단계적으로 통합하고 있으나, 인력 운용과 조직 안정화가 향후 해결해야 할 핵심 과제로 떠오르고 있다. 대한항공 노조 관계자는 "통합 과정에서 특정 집단의 상대적 박탈감이 커지지 않도록 하고, 아시아나항공 직원들에게도 공정한 기회가 보장돼야 한다는 점을 사측에 지속해서 요구하고 있다"고 말했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>