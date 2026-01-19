예산은 아끼고 신뢰는 쌓았다…청송군, 조달서비스 우수기관 표창

산불 대응 조달 구매 확대… 전년도 대비 135%↑

청송군이 투명성과 효율을 무기로 조달행정의 정석을 써 내려갔다.

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 16일 조달청이 주관한 '2025년 조달서비스 이용 우수기관 표창 행사'에서 조달서비스 이용 우수기관으로 선정돼 표창을 받았다.

청송군은 2025년 대형 산불 발생에 따른 긴급 대응 과정에서 조달청 조달서비스를 적극 활용해 재난 대응 물품과 관련 용역을 신속하고 투명하게 추진했으며, 그 결과 2025년 조달 구매 실적이 전년도 대비 135% 증가하는 성과를 거뒀다.

그동안 청송군은 조달서비스를 통해 공정하고 투명한 계약 체계를 구축하고 예산 집행의 효율성을 높이는 한편, 재난 상황에서도 신속한 조달 체계를 안정적으로 유지해 온 점이 이번 우수기관 선정으로 이어졌다는 평가다.

군 관계자는 "산불이라는 긴급한 재난 상황 속에서도 조달 절차의 공정성과 신속성을 동시에 확보하기 위해 노력했다"며 "이번 수상은 효율적인 조달 행정을 위해 애쓴 청송군 공무원들의 노력이 결실을 본 것"이라고 말했다.

청송군은 앞으로도 재난 대응을 비롯한 다양한 행정 수요에 신속히 대응하며, 군민의 안전 확보와 세금의 효율적 사용을 최우선 가치로 하는 공공조달 행정을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.





