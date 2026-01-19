"중국인이 한국 경찰서 근무, '내부 도촬'까지?"…SNS '발칵', 진실은

부산 해운대경찰서 내부 사진 中 SNS 확산

경찰 "분실물 찾으러 온 관광객이 몰래 촬영"

중국 온라인상에 부산 해운대 경찰서 내부 사진이 올라와 논란이 일었다. 사진을 찍은 중국인은 자신이 경찰서 근무자인 것처럼 문구를 적어 인터넷에 올렸다. 논란이 일자 경찰은 중국인 관광객이 경찰서를 방문했을 때 몰래 촬영한 사진이라고 해명했다.

한국 경찰서 내부 사진에 "일한다"…업무용 PC 화면까지 노출

최근 중국 SNS 더우인에는 "I work(일한다)"라는 글과 함께 해운대경찰서 내부를 찍은 사진이 올라왔다. 이 사진에는 해운대서 별관 입구와 사무실 내부, 업무용 책상과 컴퓨터 등이 담겼다. 업무용 PC 모니터 화면이 켜져 있었고 '프리즘 자유민주주의연합 윤어게인 교통관리' 문서도 일부 노출됐다.

해당 게시물이 국내 온라인상에 퍼지면서 누리꾼들 사이에선 보안과 안보 등을 우려하는 목소리가 나왔다. "중국인이 경찰로 채용된 건가" "중국 공안이 해운대경찰서를 방문한 거냐" "중국인이 경찰서 사무실 안까지 들어와 경찰 업무 화면을 어떻게 볼 수 있느냐" "경찰 내부 컴퓨터 화면을 저렇게 허술하게 노출해도 되는 것이냐" 등의 반응이 잇따랐다.

경찰 "경찰서 방문한 중국인이 몰래 촬영"

논란이 커지자 경찰은 사실관계를 설명했다. 경찰에 따르면 해당 사진은 지난해 11월, 분실한 지갑을 찾기 위해 해운대경찰서 교통과를 방문한 중국인 관광객이 촬영한 것으로 파악됐다. 당시 해당 관광객은 휴대전화 배터리가 방전된 상태였고, 경찰은 민원 편의를 위해 사무실 내 충전기를 사용할 수 있도록 안내했다. 경찰관이 잠시 자리를 비운 사이, 관광객이 사무실 내부와 업무 환경을 휴대전화로 촬영한 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰은 현재 해당 게시물에 대한 법적 조치 여부를 검토하고 있다. 다만 게시물에 적힌 'I work'라는 표현만으로는 한국 경찰을 사칭했다고 보기 어렵다는 판단이다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



