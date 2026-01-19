“허리 이어야 대한민국 산다”… 울진군, 동서횡단철도 국가철도망 반영 촉구 공동건의문 제출

손병복 울진군수, 19일 국토부장관 만나 중부권 동서횡단철도 건설 촉구

경북 울진군은 국토교통부 장관실을 방문해 중부권 동서횡단철도 건설사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함해 줄 것을 촉구하는 3도, 13개 시군 공동건의문을 제출했다.

울진군, 중부권 동서횡단철도 국가철도망 반영 촉구 공동건의문 제출. 울진군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 임박한 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 확정을 앞두고, 그동안 남북축 위주로 짜인 국가 철도 네트워크 보완과 서산시에서 울진군에 이르는 중부권의 취약한 동서축 철도망 확충 필요성을 전달하기 위해 추진됐다.

이날 울진군을 포함한 13개 시군 협력체는 공동으로 제출한 건의문을 통해 제21대 대통령 국정운영 5개년 계획에 반영된 지역공약이자, 서산에서 울진까지 국토의 동서를 2시간대로 연결해 물류·관광 경제벨트를 구축할 국가 균형발전의 모델임을 강조했다.

중부권 동서횡단철도를 통해 ▲서산∼울진 간 2시간대 이동을 통한 물류·관광 경제벨트 구축 ▲원자력수소 국가산업단지 대량 수송 체계 확보 ▲동해안 철도와 내륙연결 철도망 완성 ▲대구·경북 순환철도 연결 ▲지방 소멸 위기 극복과 국가균형발전 실현 등 다각적인 효과가 기대된다.

이 철도는 2016년 12개 시군 협력체가 구성된 이후 2022년 증평군이 합류하면서 13개 시군이 중부권 공동의 염원을 담아 지속해서 사업을 이어오고 있다. 협력체는 그동안 2016년에는 62만명, 2021년에는 17만명의 주민 서명부를 제출하면서 사업 필요성에 대한 지역사회의 강력한 공감대를 정부에 전달해 왔다.

그 결과 2019년 제3차 국가철도망 구축계획에는 일부 노선이 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에서는 전 구간이 추가 검토 사업으로 반영되는 성과를 거두기도 했다.

아울러 본 사업은 ▲2017년 7월 제19대 대통령 지역공약 ▲2022년 4월 제20대 대통령 시·도 공약 ▲2025년 8월 제21대 이재명 대통령 국정운영 5개년 계획에 각각 반영돼 국가 정책과제의 위상을 지속적으로 확보해 왔다.

이날 국토교통부 장관을 만난 손병복 울진군수는 사업의 정책적 당위성과 함께 충남·충북·경북 650만 중부권 시·도민의 강력한 요구와 기대를 전달하면서 중부권 동서횡단 철도는 대한민국 철도의 네트워크의 완결성을 높이고 진정한 지방시대를 여는 핵심 동력이며 650만 중부권 시·도민의 염원을 담아 이번 국가계획에 반드시 신규사업으로 반영되어야 한다고 강조했다.

중부권 동서횡단철도는 충남(서산·당진·예산·아산·천안)과 충북(청주·증평·괴산), 경북(문경·예천·영주·봉화·울진) 등 국토 동서 330㎞를 연결하는 초광역 철도망이다.

중부권 동서횡단철도 국가철도망 반영 촉구 공동건의문 제출. 울진군 제공 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>