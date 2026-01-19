돌아온 사우나 시대, 이것 모르면 毒… 놓치지 말아야 할 안전 수칙

사우나 전성시대의 그림자



‘땀’보다 중요한 체크리스트

코로나 이후 한동안 식었던 사우나가 다시 사람들로 북적인다.

과거에는 새해를 맞아 묵은 기운을 씻어내고 새로운 운을 맞이한다는 의미로 목욕탕을 찾는 것이 하나의 문화처럼 여겨졌다.

최근 들어 MZ세대를 중심으로 사우나 문화가 다시 주목받고 있다. 단순히 땀을 빼는 공간을 넘어, 로컬 사우나 투어, 1인 세신샵, 프라이빗 사우나, 이색 사우나, 웰니스 사우나 등 다양한 형태로 변화하며 힐링 공간이자 여러 부대시설이 결합된 놀이 공간으로 재편되고 있다.

실제로 미국의 한 사우나는 사운드 배스, 고압 산소방 등 다양한 치유 프로그램을 결합한 복합 공간으로 운영되고 있고, 중국 상하이에서는 목욕으로 몸을 푼 뒤 훠궈 뷔페를 즐기고 독서실, 네일숍, 노래방 등 다채로운 엔터테인먼트를 함께 이용할 수 있는 시설이 등장했다.

국내에서도 숲속 사우나를 즐기는 한고은, 쑥·다시마·국화 등 다양한 약재를 교체해 입욕의 재미를 더하는 이벤트 탕을 찾는 최화정 등 연예인들의 취향이 화제가 되며 새로운 목욕 문화의 흐름을 보여주고 있다.

다만 형태는 달라졌어도 고온 환경이 몸에 주는 부담은 여전한 만큼, 건강하게 즐기기 위한 주의가 필요하다.

목욕탕, 찜질방, 사우나는 공중 목욕시설에 해당하는 공간으로, 다수가 함께 이용하는 환경에서 온수, 열기, 증기 등을 활용해 신체를 씻거나 따뜻하게 하고 휴식을 취하는 시설로 볼 수 있다.

따뜻한 환경에서는 체온이 상승해 혈관이 확장되어 혈류가 원활해질 수 있고, 근육이 이완되면서 뻐근함이나 긴장성 통증이 완화되는 효과를 기대할 수 있다. 또, 자율신경 균형에 긍정적인 영향을 미쳐 피로 회복과 스트레스 완화에 도움을 줄 수 있으며, 체온 변화가 숙면을 유도하는 데 기여하기도 한다. 더불어 자연스럽게 휴대폰 사용이 제한되면서 자신에게 몰입하고 온전한 감각을 느끼는 이완과 힐링의 경험을 제공한다.

이러한 장점이 있는 반면, 주의해야 할 점도 적지 않다. 적절한 수분 섭취 없이 땀을 많이 흘리게 되면 체내 수분과 전해질이 손실돼 두통이나 어지럼증이 유발될 수 있으며, 온탕과 냉탕을 반복하는 등 급격한 온도 변화는 혈압 변동을 키워 심혈관계에 부담을 줄 수 있어 주의가 필요하다.

이 밖에도 다수가 이용하는 공간이라는 특성상 모낭염, 무좀, 사마귀 등 피부 감염 질환이 전파될 가능성이 있어 개인위생 관리에 신경을 써야 한다.

특히 고혈압이나 저혈압을 포함해 협심증, 심부전, 부정맥, 심근경색 등 심혈관 질환 병력이 있거나, 뇌졸중 등 뇌혈관 질환을 경험한 사람은 사우나 이용이 심장과 혈관에 과도한 부담을 줄 수 있어 이용 제한을 고려해야 한다. 고령자, 임산부, 당뇨병 환자, 만성질환자, 아토피·건선 등 피부질환이 있는 경우에도 고위험군에 해당하므로 보다 신중한 이용이 필요하다.

아울러 음주 후, 과로 상태, 수면 부족, 감기 등 발열이 있는 경우, 식사 직후 또는 공복 상태에서도 사우나 이용을 삼가는 것이 바람직하다.

대동병원 종합건강검진센터 김윤미 과장(가정의학과 전문의)은 "시대 변화에 따라 공중 목욕시설의 형태는 달라졌지만, 본질은 여전히 고온 환경인 만큼, 사우나가 힐링이 아니라 위험이 되지 않도록 본인의 건강 상태에 맞게 이용해야 한다"라며 "특히 고위험군은 이용을 신중히 고려하고, 충분한 수분 섭취와 적절한 이용 시간을 지키는 것이 중요하며, 몸에 불편감이 느껴질 경우 즉시 이용을 중단하고 휴식을 취해야 한다"라고 조언했다.

공중 목욕시설을 이용할 때는 탈수 예방을 위해 충분한 수분을 섭취하는 것이 중요하다. 고온 환경에 한 번에 오래 머무르기보다 짧게 나눠 이용하고, 중간중간 휴식을 취하는 것이 바람직하다.

또 가벼운 스트레칭으로 몸을 서서히 예열한 뒤 이용하고, 온탕과 냉탕을 오갈 때는 급격한 온도 변화를 피하며 단계적으로 적응하는 것이 바람직하다. 가능하다면 개인 수건을 사용하고, 발을 깨끗이 씻은 뒤 완전히 말리는 등 개인위생 관리에 신경 써야 한다.

이용 중 어지럼증, 흉통, 극심한 피로감 등 이상 신호가 느껴질 경우에는 즉시 이용을 중단하고 휴식을 취해야 하며, 휴식 후에도 증상이 개선되지 않는다면 지체 없이 의료기관을 방문해야 한다.

무엇보다 자신의 건강 상태에 맞게 이용 시간을 조절하고 무리하지 않는 것이 공중 목욕시설을 안전하게 즐기는 가장 중요한 방법이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



