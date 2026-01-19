李대통령, 伊총리와 정상회담…"반도체·AI·우주항공 협력 확대"

한-이탈리아 정상회담, 공동언론발표

유럽정상 중 첫 방한…19년 만에 伊총리 방한

李대통령 "韓-伊 비즈니스 포럼 활성화"

반도체·시민보호·문화유산 MOU 체결

한반도 긴장완화·세계 평화 수호 협력

이재명 대통령은 19일 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 청와대에서 정상회담을 하고 인공지능(AI)·항공우주·반도체·핵심 원자재 등 첨단산업과 첨단 제조업 파트너십을 강화하기로 했다. 특히 반도체 산업 협력 양해각서(MOU) 체결을 통해 민간 반도체 분야 협력을 지속적으로 확대하고, 교역과 투자를 증진하자는 데 뜻을 함께했다. 양국은 이날 반도체 산업 협력을 포함해 시민보호 협력·문화유산 및 경관 보호 등 3가지 분야 MOU를 체결했다. 또한 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화·안정 실현에 대한 의지도 재확인했다.

양 정상은 이날 오전 정상회담을 마친 뒤, 이런 내용의 공동언론성명을 발표했다. 정상회담은 영접 행사 및 방명록 서명·기념 촬영을 시작으로 소인수 회담, 확대 회담, 양국 간 협력 MOU 서명식을 거쳐 공동언론성명 발표로 이어졌다. 멜로니 총리는 이 대통령 초청으로 17~19일 2박 3일 일정으로 공식 방한했다. 이재명 정부 출범 이후 첫 유럽 정상의 방한이자 청와대 복귀 이후 첫 외빈 방문으로, 이탈리아 총리가 양자 정상회담을 위해 한국을 찾은 것은 19년 만이다.

이 대통령은 "전략적 동반자라는 명칭에 부합하는 미래 지향적인 수준으로 양국 관계를 더욱 발전시켜 나가기로 합의했다"며 "교역 분야의 협력은 양국의 경제 규모와 브랜드 파워에 걸맞은 수준으로 더욱 확대될 것"이라고 말했다. 이어 이 대통령은 "양국 기업이 참여하는 한 이탈리아 비즈니스 포럼을 새로운 기회 창출의 장이자 기업들의 애로 상담 창구로 활성화하겠다는데 뜻을 모았다"며 특히 중소기업 생태계가 잘 발달한 이탈리아의 강점을 바탕으로 중소기업 육성과 지원에 관한 협력도 함께 추진해 나가겠다고 밝혔다.

양국은 첨단 제조업과 첨단 기술 분야 경제·교역과 투자에서도 파트너십을 강화할 계획이다. 한국과 이탈리아는 지난해 9월 5일 서울에서 첨단산업(AI·산업자동화), 에너지 전환 및 순환 경제, 인프라 및 교통(항공우주·자동차), 바이오산업 등 4가지 핵심 분야에 초점을 맞춰 한-이탈리아 비즈니스 포럼을 공동으로 개최한 바 있다.

이 대통령은 "국가의 미래가 달린 과학 분야의 협력이 더욱 확대될 것"이라며 "기초 응용 분야 공동 연구 지원을 통해 역량 있는 연구자들을 지속 발굴하고 AI, 우주·항공 같은 첨단 산업으로 협력의 지평을 더욱 넓혀 나가겠다"면서 "방산 분야에서도 서로의 강점에 기초해 상호보완적인 협력을 이루어낼 수 있도록 할 것"이라고 말했다. 특히 양 정상은 2023년 11월 9일 체결된 산업통상자원부(현 산업통상부)-이탈리아 기업·메이드인이탈리아부 간 산업협력 MOU와 이번 정상회담을 계기로 체결된 반도체 협력 MOU를 기반으로 민간의 반도체 분야 협력을 지속해서 확대하기로 했다.

문화·인적 교류에 관한 협력을 더욱 늘려가겠다고도 했다. 이 대통령은 "한 해 약 100만 명의 우리 국민들이 이탈리아를 방문하고 있고, 최근에는 K컬처의 영향으로 한국을 방문하는 이탈리아 유학생과 관광객도 눈에 띄게 늘어나고 있다"며 "저와 멜로니 총리님은 한국 국민이 더욱 편리하고 안전하게 이탈리아를 여행할 수 있도록 주요 관광지에 한국어 오디오 가이드를 확대하는 것을 포함해 다양한 노력을 세밀하게 기울여 나가기로 했다"고 설명했다. 전시, 공연, 영화 등 다양한 분야의 문화 교류를 통해 양국 국민 간의 우호 증진도 도모하기로 했다.

특히 이 대통령은 "다음 달 이탈리아 북부 밀라노와 코르티나에서 동계 올림픽이 열린다"고 소개하며 "멜로니 총리님께서 동계올림픽 때 이탈리아를 방문할 우리 선수들과 국민들의 안전에 각별한 관심을 당부드렸다. 우리 선수촌을 직접 방문해 주시겠다고 약속해 주셔서 특별히 감사드린다"고 말했다.

한반도 긴장 완화에 대한 양국 정상의 의지도 재확인했다. 이 대통령은 "한국과 이탈리아는 국제무대에서 가치를 공유하며 글로벌 도전에 공동 대응하고 있는 우방 국가"라며 "한반도 긴장 완화를 넘어 세계적인 평화의 가치를 함께 수호해 나갈 것"이라고 말했다.

이번 정상회담을 계기로 양국은 ▲시민보호 협력(행정안전부 -시민보호국) ▲문화유산 및 경관 보호(국가유산청장-주한이탈리아대사) ▲반도체 산업 협력(한국반도체산업협회-전기전자산업협회) 등 총 3건의 MOU를 체결했다. 양국은 시민보호 협력 MOU를 통해 재난관리 및 시민보호 분야 정보 교환 및 전문가 교류, 위험 경감 전략 및 방법론 개발 등에 나설 계획이다. 문화유산 및 경관 보호 MOU를 통해서는 문화유산 및 경관의 보전·보존·보호 증진, 문화유산 및 경관 관리에 대한 정책 통합·조정 등 분야에서 협력한다. 아울러 양국은 반도체 산업 협력 MOU를 계기로 반도체 분야 비즈니스 협력 및 정보 공유 추진, 반도체 공급망 강화를 위한 협력 등에 나선다.

이 대통령은 "양국은 재난 예방과 관리, 문화유산의 보호와 보존, 반도체 분야 협력에 관한 양해 각서에 서명했다"며 "이번 회담의 성과를 통해 양국 간 협력의 폭이 더욱 넓어지고 다방면의 인적 교류가 더욱 활발해질 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "실용주의로 대표되는 저의 국정 운영 철학과 멜로니 총리님의 개혁 정신은 무엇보다 민생과 성장을 중시한다는 점에서 맞닿아 있다"며 "그만큼 양국의 협력이 양국 국민의 일상을 더욱 풍요롭게 만들 수 있도록 후속적인 조치에 만전을 기해 나가겠다"고 했다.





임철영 기자



