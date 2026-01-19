본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]BTS 활동 계획 구체화…하이브, 5%대 상승

김대현기자

입력2026.01.19 10:23

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

BTS 활동 계획이 구체화되면서 가파른 실적 증가가 기대되는 하이브 의 주가가 오름세다.


19일 오전 10시12분 기준 하이브는 전 거래일 대비 1만8500원(5.50%) 오른 35만5000원에 거래됐다.

iM증권은 이날 하이브에 대해 "주당순이익(EPS) 및 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)을 상향 조정했다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 40만원에서 42만원으로 높여 잡았다. 특히 올해 예상 영업이익이 전년 대비 950% 늘어난 5291억원을 기록할 것으로 전망했다.


[특징주]BTS 활동 계획 구체화…하이브, 5%대 상승
AD
원본보기 아이콘

황지원 iM증권 연구원은 "BTS 활동 타임라인이 드디어 구체화됐다. 오는 3월20일 신보 발매 후 49일 한국을 시작으로 대규모 월드투어가 재개된다"며 "내년 3월까지 11개월 간 총 79회 공연이 발표됐는데, 일본, 중동 등 추가될 일정을 고려하면 90~100회까지도 기대해볼 만하다"고 강조했다.


그는 "회당 5만명만 가정해도 450만명 이상의 사상 최대 규모이며, 360도 무대를 적용하는 만큼 실제 관객수는 더 많을 수도 있다"며 "티켓 총 매출은 약 1조3000억원으로 추정되며, MD(상품) 매출액은 약 4500억원이 예상된다"고 전했다.

아울러 황 연구원은 "시장 기대치를 상회하는 대규모 투어를 발표한 BTS 레버리지 효과에 더해 하반기부터는 캣츠아이의 본격적인 실적 기여와 코르티스의 빠른 수익화가 장기적인 동력으로 작용할 것"이라며





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기