삼성화재, 윤리경영 실천 위한 '컴플러스 데이' 개최

삼성화재가 지난 16일 임직원의 준법 의식을 고취하고 윤리경영 문화를 확산하기 위한 '2026 컴플러스데이(Complus Day)'를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 최근 금융권의 내부통제 강화 기조에 발맞춰 임직원들에게 올바른 컴플라이언스 의식을 확산하기 위해 기획했다.

지난해 신설된 컴플러스데이는 고객과 임직원에게 플러스가 되는 준법 문화의 날이라는 의미로 컴플라이언스(Compliance)와 플러스(Plus)의 합성어다. 올해 행사는 컴플라이언스팀과 소비자정책팀, 최고정보보호책임자(CISO) 등 내부통제 관련 부서들이 함께 참여해 '디지털 시대의 올바른 컴플라이언스'라는 부제로 운영됐다.

이문화 삼성화재 사장이 '컴플러스 데이'에서 발언하고 있다. 삼성화재

이번 행사는 방탈출 콘셉트의 '미션, 컴플러스'와 이문화 삼성화재 사장의 영어이름인 마빈을 활용해 준법경영 메시지를 전달하는 '마빈스 초이스' 2개의 세션으로 구성했다.

삼성화재 본사 33층에서 진행된 '미션, 컴플러스'는 방탈출 콘셉트로 마련된 여러 부스에서 임직원들이 재미있게 체험하며 내부통제 기준을 익히는 시간을 가졌다.

'마빈스 초이스'에서는 참석자들이 윤리적 딜레마 상황 속에서 특정 성향으로 학습된 인공지능(AI)과 최고경영자(CEO)의 선택을 예측해 보면서 디지털 기술 활용 시 올바른 윤리의식을 갖추고 제대로 활용해야 한다는 메시지를 전했다.

이문화 삼성화재 사장은 "디지털 시대의 컴플라이언스는 안전한 성장을 가속하는 정교한 조타장치와 같다"며 "꾸준한 준법윤리 실천을 통해 흔들림 없는 삼성화재의 중심축이 돼 달라"고 당부했다.





최동현 기자



