검정고무신 성우 선은혜 별세…향년 40세

윤슬기기자

입력2026.01.19 08:28

지난 16일 세상 떠나

애니메이션 '검정고무신4'와 해외 드라마 '닥터포스터' 등에서 활약한 성우 선은혜가 별세했다. 향년 40세.


성우 선은혜. 인스타그램

성우 선은혜. 인스타그램

19일 연합뉴스에 따르면 고인의 남편인 최재호 한국성우협회 이사장은 "아내가 지난 16일 저녁 세상을 떠났다"며 "사인은 심정지"라고 전했다.

2011년 KBS 36기 공채 성우로 데뷔한 고인은 다수의 KBS의 라디오 극장 및 각종 다큐멘터리 내레이션에 목소리로 등장했다.


이후 프리랜서로 전향한 그는 애니메이션 '프리티 리듬 오로라 드림'의 미온, '검정 고무신 4기'의 성철, 외화 '닥터 포스터'의 케이트 등 다양한 작품에서 개성 있는 목소리 연기를 펼쳤다.


유족으로는 배우자인 최 이사장과 아들 한 명이 있다.

동료 성우 정성훈은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "삼가 선은혜 후배의 명복을 빕니다"며 고인을 기렸다.


지난 17일부터 서울 순천향대학교병원 장례식장에서 3일장을 진행한 후 이날 오전 7시 발인을 마쳤다. 장지는 경기도 안성 새사람수련원이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
