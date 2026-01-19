2026년 정부 R&D 35.5조원…AI·반도체·우주 등 투자 방향 공개

예타 폐지·연구비 자율성 확대 등 제도 변화도 함께 안내

정부가 2026년 연구개발(R&D)에 총 35조5000억원을 투입한다. 인공지능(AI)·반도체·양자·첨단바이오·에너지·우주항공 등 미래 성장동력 분야와 기초연구·인재양성·지역 균형 발전에 예산을 집중해 연구 생태계 전반의 체질을 강화할 계획이다.

과학기술정보통신부는 18개 중앙행정기관과 함께 19~21일 대전 KAIST 대강당에서 '2026년도 정부연구개발 사업 부처합동 설명회'를 개최한다고 밝혔다. 이번 설명회에는 산·학·연 연구자와 전문가 등 약 3만 명이 온·오프라인으로 참여할 것으로 예상된다.

2026년에는 33개 부·처·청이 연구개발을 추진한다. 투자 규모 기준으로는 과기정통부가 11조9119억원으로 가장 크고, 방위사업청(5조8396억원), 산업통상자원부(5조4737억원), 중소벤처기업부(2조1959억원), 기후에너지환경부(1조5147억원), 교육부(1조4323억원), 보건복지부(1조1194억원) 등이 뒤를 잇는다. 우주항공청은 9495억원을 투입해 우주항공 R&D를 본격화한다.

제도개선도 병행…예타 폐지 후속·PBS 단계적 폐지

설명회 첫날 오전에는 과학기술혁신본부가 2026년 R&D 예산의 특징과 함께 예비타당성조사(예타) 폐지 후속 제도, 연구비 자율성 확대, 부정사용 제재 강화 등 제도개선 사항을 설명했다. 오후에는 과기정통부·우주항공청·국토교통부가 주요 사업과 추진 일정을 공개했다.

둘째 날에는 교육부·중기부·산업부·보건복지부·질병관리청·식약처·소방청이, 셋째 날에는 국방부·행안부·기후에너지환경부·해수부·농식품부·농진청·산림청·문체부가 순차적으로 사업을 소개한다.

박인규 과학기술혁신본부장은 "확대된 예산을 AI·에너지·전략기술 중심의 기술주도 성장에 집중 투입하고, 기초연구 생태계 복원과 기업·지역 동반 성장을 함께 추진하겠다"며 "연구 현장 의견을 반영해 PBS 단계적 폐지와 예타 폐지 등 제도개선도 병행하고 있다"고 말했다.

설명회는 공식 누리집과 과기정통부 유튜브에서 실시간 중계되며, 발표 자료와 부처별 녹화 영상은 행사 종료 후에도 누리집을 통해 제공될 예정이다.





