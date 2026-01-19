본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[클릭 e종목]"현대건설, 미국 원전에서 구체적 성과 기대"

박형수기자

입력2026.01.19 07:36

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LS증권은 19일 현대건설 에 대해 개화하는 미국 원전에서 구체적 성과를 기대한다며 업종 내 '최선호주'로 추천했다. 목표주가를 기존 9만4000원에서 14만원으로 상향 조정했다.


김세련 LS증권 연구원은 "홀텔(Holtec)과 추진 중인 미국 팰리세이드 300MW 소형모듈형원전(SMR) 2기는 이르면 1분기에 착공 가능할 것"이라고 설명했다.

이어 "페르미 프로젝트 '마타도르(Matador)' 핵심 전력원인 대형 원전 4GW 피드는 여름 전후로 EPC 전환이 가능할 것으로 보인다"며 "미국 외에도 재원 확보 이슈로 연말로 미뤄진 불가리아 대형 원전 2기 역시 의미 있게 기다려지는 수주 풀"이라고 덧붙였다.


그는 "미국은 보글 원전을 마지막으로 원전 시공에 공백이 있는 만큼 정부의 인공지능(AI) 인프라 투자 의지에 따라 궁극적으로 한국 업체와의 협업이 불가피한 시점"이라고 강조했다.


김 연구원은 "현대건설은 지난해 웨스팅하우스 부사장 출신 인력을 영입하며 미국 시장의 전략적 대응을 위한 발빠른 준비를 하고 있다"고 분석했다.

지난해 4분기에 현대건설이 매출액 7조8289억원, 영업이익 1014억원을 달성한 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 매출액은 8.0% 늘어나고 영업이익은 흑자 전환한 규모다.


[클릭 e종목]"현대건설, 미국 원전에서 구체적 성과 기대"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기