경제
정부, 새해 첫 경기 진단은 "회복 흐름 지속"…내수·반도체 수출 호조 [3분 브리프]

입력2026.01.19 08:00

[한 눈에 읽기]
①정부 "경기 회복 흐름 지속…건설 부진·美관세 불확실성 상존"
②주담대 줄였는데 안 잡히는 집값…한국 가계부채 OECD 6위
③서울 월세 중위값 100만원 돌파…임차 가구 주거불안 확대

MARKET INDEX : Year to date
정부, 새해 첫 경기 진단은 "회복 흐름 지속"…내수·반도체 수출 호조 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 19일 '마틴 루서 킹 데이' 휴장

○트럼프 대통령 다보스 특별 연설에 촉각

○주요 외교·경제 현안 언급할 가능성

Top3 NEWS
■ 정부, 석달 연속 "경기 회복 흐름"…내수 개선·반도체 수출 호조
○최근 경제동향(그린북) 2026년 1월호
○반도체 중심 수출호조 지속…내수 개선
○미국 관세·건설투자 등 불확실성은 상존
■ 가계대출 조였지만…韓 GDP 대비 부채비율 여전히 OECD 상위권
○지난해 말 GDP 대비 가계부채 비율 89.0%
○OECD 주요국 중 6위…부채 개선 속도는 둔화
○금융당국 "올해도 DSR 중심 관리 강화 기조 유지"
■ 월세 100만원, 서울에선 중간입니다…불안 감도는 임대차 시장
○12월 중위가격 100만7000원
○고가월세 심리적 기준선 넘어서
○부동산원 통계집계 이래 처음
그래픽 뉴스 : 금융당국 '불호령'에 지배구조 손보는 지방금융
정부, 새해 첫 경기 진단은 "회복 흐름 지속"…내수·반도체 수출 호조 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○사외이사 제도 관련 개선책 내놔

○단독 사외이사 체제 등 회장 지배력

○강화 구조부터 손봐야 한다는 지적

the Chart : 카드사 어렵다지만…지난해 '근원적 경쟁력' 오히려 높였다
정부, 새해 첫 경기 진단은 "회복 흐름 지속"…내수·반도체 수출 호조 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○업황 부진에도 7개 전업 카드사 임직원 수 증가세

○조달금리 하락에도 '카드비용' 상승…"미래 투자 확대 방증"

○해외여행·프리미엄 카드 등 본업 경쟁력 강화 사활

오늘 핵심 일정

국내

06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (12월)

06:00 한국생산자물가지수 (YoY) (12월)


해외

08:50 일본 근원 기계수주 (MoM) (11월)

11:00 중국 GDP (YoY) (4분기)

11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (12월)

11:00 중국 실업률 (12월)

13:30 일본 산업생산 (MoM) (11월)

22:30 캐나다 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)

23:00 프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 10℃(3) ｜최고기온 : 30℃(3℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
정부, 새해 첫 경기 진단은 "회복 흐름 지속"…내수·반도체 수출 호조 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




