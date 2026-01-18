홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는

지난해 11월 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위와 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

홍라희 리움미술관 명예관장이 상속세와 대출금 상환을 위해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 148,900 전일대비 5,000 등락률 +3.47% 거래량 30,000,219 전일가 143,900 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"자동차와 부품주에 번지는 온기...지금 들어가도 될까?코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close 주식 1500만주를 처분한다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 홍 명예관장은 지난 9일 신한은행과 삼성전자 주식 1500만주에 대한 유가증권 처분 신탁 계약을 맺었다.

계약일 종가(13만9000원)를 기준으로 2조850억원 규모다.

이번 매각은 삼성 일가가 고(故) 이건희 삼성 선대회장 별세 이후 분납 중인 상속세의 마지막 납부를 위한 현금 확보 차원으로 풀이된다. 삼성 일가는 2021년부터 5년간 6회에 걸쳐 연부연납 방식으로 세금을 내고 있으며 마지막 상속세 납부는 오는 4월이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



