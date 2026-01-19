비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

비수도권 지자체 10곳 중 7곳 이상이 현재 인구 감소와 지방소멸 위기를 심각하게 인식하고 있으며, 과반은 향후 전망도 부정적으로 보고 있다는 조사 결과가 나타났다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 비수도권 시·군 지자체 100곳을 대상으로 실시한 인구감소 및 지방소멸 현황 및 과제 조사 결과를 19일 발표했다. 이번 조사는 생산인구 감소와 지역 인력난 해소를 위한 베이비부머 지역경제 붐업(Boom Up) 프로젝트의 일환으로 진행됐다.

조사 결과에 따르면, 응답 지자체의 77.0%가 현재 인구감소 및 지방소멸 위험 수준이 높다고 답했다. 권역별로는 강원권이 85.7%로 가장 높았으며 경상권 85.3%, 전라권 78.6%, 충청권 58.3% 순으로 나타났다.

지자체들이 꼽은 인구 감소의 주된 원인은 산업 및 일자리 부족(44.2%)이 가장 많았다. 이어 주택 및 주거환경(21.4%), 의료·보건·돌봄(17.5%) 등이 뒤를 이었다. 지역 인프라 평가에서도 산업 및 일자리 항목은 5점 만점에 2.1점으로 최저점을 기록해 경제 기반이 매우 취약한 것으로 드러났다.

비수도권 지자체의 대다수인 97.0%가 대응 정책을 추진 중이지만, 성과가 효과적이라고 답한 곳은 38.1%에 그친 것으로 나타났다. 응답자의 54.6%는 정책 효과를 보통 수준으로 평가했다.

향후 전망도 부정적인 것으로 조사됐다. 지자체 10곳 중 6곳인 64.0%는 5년 후 지방소멸 위험이 현재보다 더 높아질 것이라고 내다봤다. 위기 극복을 위한 최우선 과제로는 기업 유치(37.5%)를 가장 많이 꼽아 인구 문제의 핵심 해법이 일자리에 있다는 인식을 보였다.

한편 한경협은 수도권 은퇴 베이비부머가 비수도권으로 이주해 지역 중소기업에 재취업하는 3자 연합(베이비부머-지역 중소도시-지역 중소기업) 모델을 대안으로 제시했다.

조사 결과 비수도권 지자체의 55.0%는 이 모델이 지방소멸 대응에 도움이 될 것이라고 기대하는 것으로 나타났다. 주요 효과로는 지역사회 인구 유입 및 공동체 활성화(26.0%), 지역 소비 확대(23.0%) 등이 거론됐다.

이 모델의 성공을 위해 가장 필요한 정책 과제로는 귀촌 연계형 일자리 매칭 플랫폼(Platform) 구축(25.0%)과 안정적 주거시설 제공(20.5%) 등이 필요한 것으로 조사됐다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 "수도권과 비수도권 간 산업 및 일자리 격차로 소멸 위기가 심화되고 있다"며 '지역 내 산업기반 확충과 더불어 은퇴 세대의 재취업을 유도한다면 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.





박소연 기자



