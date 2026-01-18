이환주 KB국민은행장 "10년 후 금융업의 기준 돼야"

2026년 전략회의 개최

이환주 KB국민은행장이 "10년 후 금융업의 스탠더드(기준)가 될 수 있도록 가치를 높여가야 한다"고 밝혔다.

18일 KB국민은행에 따르면 이 행장은 전날 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린 'KB국민은행 전략회의 2026'에서 3000여명의 임직원을 향해 이같이 강조했다.

이 행장은 올해 전략 목표로 '리테일 금융 1위를 넘어, 기업금융 리더십 확립과 고객 경험 혁신을 통한 넘버원 은행 위상 공고화'를 제시했다. 또한 전략 실행의 핵심 테마로 ▲비즈니스와 영업방식의 발전적 전환 ▲고객 및 새로운 시장으로의 확장을 소개했다.

이 행장은 "올해 소비자 권익과 고객 신뢰를 최우선 가치로 두고 경영전략을 실행해 나갈 것"이라며 "임직원 모두가 올해 새로운 도전의 여정을 함께하자"고 강조했다.

양종희 KB금융 회장도 축사를 통해 "다가올 10년을 위해 익숙한 것과 이별하는 '전환'과 익숙하지 않은 것과 만나는 '확장'에 특단의 노력과 각오가 필요하다"며 "KB국민은행을 믿고 거래해 주시는 고객의 신뢰는 우리가 가진 가장 소중한 자산이자 경쟁력의 근원"이라고 말했다.

한편, KB국민은행은 이날 포용금융 실천의 일환으로 행사장 내에서 참석자들에게 제공하던 오찬을 대신해 인근 지역의 소상공인 음식점들을 이용하도록 했다. 이를 통해 지역 경제 활성화에 기여하고 사회적 가치 창출이라는 의미도 더했다고 은행 측은 설명했다.





