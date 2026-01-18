구미 라면축제·김천 김밥축제…경북도, 최우수축제 선정

경북도는 지난 16일 지역축제심의위원회를 열고 2026~2027년 경북을 대표할 지정 축제 14개와 미소축제 6개를 선정하고, 경쟁력있는 축제 콘텐츠 발굴과 자생력 있는 축제 운영 기반 강화를 위해 2년간 콘텐츠 개발, 축제 운영 등을 지원한다.

위원회는 등급별로 최우수 축제 2개, 우수축제 6개, 유망축제 6개를 선정하고, 구미 라면축제(11.6.~8.)와 김천 김밥축제(10.23.~25.)를 최우수 축제로 선정했다.

구미 라면축제는 국내 유일 도심형 라면축제로, 조리·창작·체험 중심의 콘텐츠를 통해 방문객 참여도를 높이고, 한 공간에서 다양한 지역의 개성있는 라면을 경험하도록 구성해 도심 방문과 소비를 집중적으로 끌어낸 점에서 높은 평가를 받았다.

김천 김밥축제는 전국 각지의 이색 김밥과 지역 특색을 살린 김밥 콘텐츠를 한자리에서 선보이며, 김밥 만들기 체험과 큐레이션 프로그램 등 참여형 콘텐츠를 통해 세대 간 공감을 끌어내고 문화공간 연계를 통해 방문객 만족도와 축제의 확장성을 동시에 높인 점에서 높은 평가를 받았다.

우수 축제에는 포항 국제불빛축제(11.20.~22.), 영천 보현산별빛축제(10월 중), 청송 사과축제(10.28.~11.1.) 영양 산나물축제(5.7.~10.), 영덕 대게축제(3.26.~29.), 청도 반시축제(10월중)가 선정됐다.

유망축제는 영주 한국선비문화축제(5.2.~5.), 고령 대가야축제(3.27.~29.), 성주 참외&생명문화축제(5.14.~17.), 봉화 은어축제(7.25.~8.2.), 울진 죽변항수산물축제(11월중), 울릉 오징어축제(7월중)가 뒤를 이었다. 아울

지역 특성을 살린 콘텐츠를 바탕으로한 소규모 축제 가운데 경쟁력있는 축제를 발굴육성하기 위해 영주 무섬외나무다리축제(10월중), 상주 슬로라이프페스티벌(9.12.~13.), 경산 갓바위 소원성취축제(9~10월중), 청송 백자축제(9.11.~13.), 성주 가야산황금들녘축제(10월중), 칠곡 꿀맥페스티벌(7.11.~12.)을 미소축제로 결정했다.

경북도는 이번에 선정한 지정 축제와 미소 축제를 중심으로 지역축제 정책의 방향을 제시하고, 관광 흐름에 맞춰 지역축제를 매개로한 관광·문화·체험 연계 콘텐츠 확대와 시군 간 연계 방안을 모색해 나갈 방침이다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 "이제는 단순한 방문형 축제를 넘어, 머무르고 다시 찾고 싶은 축제가 되도록 콘텐츠 경쟁력 강화와 운영 내실화를 위해 적극 지원하겠다"며 "아울러 시군 간 지역축제 연합을 통해 축제 확장성을 넓혀, 대한민국을 대표하는 축제를 넘어 글로벌 축제로 도약할 수 있게 하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



