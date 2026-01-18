정상혁 신한은행장 "일하는 방식 바꿔 미래 준비해야"

신한은행, 임직원 8200명과 종합업적평가대회

정상혁 신한은행장이 "채널 혁신과 일하는 방식의 변화를 통해 미래 준비에 힘을 모아야 한다"고 강조했다.

지난 17일 인천광역시 중구 소재 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 아레나에서 개최한 '2025년 종합업적평가대회'에서 정상혁 신한은행장(가운데 오른쪽)과 박현종 센터장(가운데 왼쪽)이 챔피언 트로피를 들어올리고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

정 행장은 지난 17일 인천광역시 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 아레나에서 8200명의 임직원과 그들의 가족이 함께한 가운데 '본(本) to TOMORROW'를 주제로 2025년 종합업적평가대회를 열어 이같이 말했다.

종합업적평가대회는 지난 한 해 동안 영업 현장에서 최선을 다한 임직원들을 격려하고, 우수한 성과를 거둔 영업점과 직원을 포상하는 신한은행의 대표적인 행사다. 1984년부터 매년 진행해 한 해의 전략 방향을 공유하고, 임직원이 함께 새해를 향한 새로운 출발을 다짐한다.

정 행장은 "우리는 지난 한 해 고객에게 신뢰받는 은행이 되기 위해 각자의 자리에서 최선을 다했다"며 직원들을 격려했다. 이어 "금융으로 세상을 이롭게 하는 우리 본업의 가치를 지켜나가야 한다"며 "차별화된 전문역량으로 고객에게 인정받고 선택받는 것이 신한은행이 추구하는 업의 본질"이라고 강조했다.

신한은행은 ▲직원 가족을 위한 패밀리 프로그램(총 1400명 규모) ▲먹거리 광장 ▲초청가수 공연 등을 진행했다.

한편 이날 행사에는 임직원의 자발적인 봉사활동을 제도적으로 관리하고, 봉사 참여 문화를 조성하기 위해 도입된 '신한 아너스 봉사클럽' 우수직원 시상이 처음으로 진행됐다. 진옥동 신한금융그룹 회장은 우수직원 중 대표 2명을 직접 격려하며 감사의 뜻을 전했다. 또한 탁월한 성과를 거둔 영업점에 수여하는 종합업적평가대회 대상은 여의도중앙금융센터가 수상했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



