전남도, 단체관광객 적극 유치…협력여행사 30일까지 모집

리마인드 웨딩여행·크루즈·섬 반값여행 등 지원

전남도청 전경 AD 원본보기 아이콘

전라남도가 최근 국내 관광수요 회복과 방한 외국인 증가 추세에 발맞춰 관광객 유치에 박차를 가하기 위해 단체관광객 전남 유치 협력여행사 공모 절차에 돌입했다.

이번 공모를 통해 총 35개 협력여행사를 선정할 계획이다. 이 중 10개 사는 전남지역 여행사를 필수로 포함해 선정할 방침이다. 수도권 등 대도시 마케팅을 강화하기 위해 전국 여행사를 대상으로 모집을 진행하며, 신청서 접수 기간은 오는 30일까지다.

협력여행사는 특화 관광상품 개발·운영 등을 통해 국내외 단체관광객을 도내로 유치하는 역할을 한다. 전남도는 이에 필요한 운영비와 모집 인센티브 등을 지원해 협력사업을 추진한다.

내국인 유치 협력여행사(15개 사)에는 15인 이상 단체관광객 모집 단위별로 차량임차비 35만 원과 유료체험비와 관광지 입장료(모집 1인당 최대 2만 5,000원)를 인센티브로 지원한다. 외국인 유치 협력여행사(20개 사)에는 가이드비, 유료체험비, KTX 교통비, 모집 인센티브와 함께 최대 500만 원의 홍보·마케팅비 등을 지원한다.

특히 올해는 협력여행사를 통해 ▲목포~보성선 철도 노선과 인근 관광지를 연계한 '레일관광' ▲반려동물 동반여행 '펫 트레블' ▲시니어 세대를 겨냥한 '파크골프 패키지'와 '리마인드 웨딩여행' 등 테마여행 상품을 확대하는 한편 ▲크루즈 관광 활성화를 위한 입항지원금 제공 ▲여수세계섬박람회 관광객 유치 특별인센티브 지원 ▲'섬 반값여행' 상품 등 다양한 모집 지원책도 추가로 운영할 예정이다.

오미경 전남도 관광과장은 "협력여행사는 매력있는 관광상품 개발과 관광객 유치를 위해 함께 뛰는 전남도의 중요한 관광파트너"라며 "전남만의 특색있는 관광상품과 획기적 모집전략을 갖춘 유능한 여행사가 이번 공모에 많이 참여하길 바란다"고 말했다.

협력여행사 공모는 오는 30일 접수 마감 후 심사를 거쳐 내달 6일 선정 결과를 발표할 예정이다. 자세한 내용은 전남관광재단 공식 누리집과 인센티브 플랫폼에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>