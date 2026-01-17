사상공단 떠나는 배움의 불빛… 부산솔빛학교, 백양산에서 새 출발

트럭 대신 바람이 지나고, 굴뚝 대신 나무가 선다.

정신지체와 지체 장애 학생을 위한 공립 특수학교인 부산솔빛학교가 사상공단 시대를 마무리하고 백양산 자락으로 이전해 새 출발에 나선다.

부산시교육청은 2003년 9월 개교한 부산솔빛학교가 25년여간 운영돼 온 사상구 삼락동을 떠나 오는 3월 사상구 괘법동으로 이전 개교한다고 전했다.

부산솔빛학교 이전은 인접 공장에서 발생하는 소음과 유해 요인 등으로 학생들의 건강과 교육활동에 제약이 있었던 기존 환경을 개선하고, 특수교육 대상 학생들에게 보다 안정적이고 적합한 교육 여건을 제공하기 위해 추진됐다. 부산교육청은 학교 이전을 위해 2014년부터 장기간 준비해 왔으며, 2020년 4월 교육부 중앙투자심사를 통과하면서 이전 사업이 본격화됐다.

이전 부지 선정 이후 무단 점유 업체에 대한 행정대집행 등 난관도 있었으나, 교육청은 관계기관과의 지속적인 협의를 통해 문제를 해결하며 사업을 추진해 왔다.

새로 조성된 부산솔빛학교는 부지면적 1만9108㎡에 지하 1층∼지상 5층, 4개 동, 총 36학급 규모다. 특별실과 직업훈련실 등 장애학생 맞춤형 교육시설을 갖춰 보다 전문적이고 체계적인 특수교육이 가능하도록 설계됐다.

부산교육청은 지난해 8월부터 학교와 관계 부서가 참여하는 '이전 개교 지원 협의체'를 운영하며 이전 일정 관리, 교육과정 운영, 학생 안전 확보, 시설 준비 상황 등을 사전에 점검하는 등 3월 안정적인 개교를 위한 지원을 이어왔다.

김석준 부산시교육감은 "부산솔빛학교 이전은 교육청과 학교, 학부모가 함께 준비해 온 의미 있는 결실"이라며 "학생들이 보다 나은 환경에서 안정적으로 생활하고 자립과 사회 통합을 돕는 교육활동이 더욱 활성화되길 기대한다"고 말했다. 이어 "지역사회와 함께하는 특수교육 거점학교로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>