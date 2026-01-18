정부·금융당국, 새마을금고 특별관리…감독 핵심인력 TF 가동

특별관리 TF, 컨퍼런스콜 합동 운영

부실 금고 더 신속하게 구조조정

정부와 금융당국이 새마을금고 건전성을 제고하기 위해 특별관리기간을 운영한다. 특히 행정안전부는 금융당국과의 합동 특별관리 TF를 가동해 새마을금고 관리·감독을 한층 강화했다.

행안부, 금융위원회, 금융감독원, 예금보험공사 등 관계기관은 특별관리기간 운영과 공조 체계 강화 등을 통해 새마을금고가 금융시장의 불안 요인으로 작용하지 않도록 건전성을 획기적으로 개선하겠다고 18일 밝혔다.

관계기관은 새마을금고 건전성 특별관리기간을 지난달부터 오는 6월까지 운영한다. 이 기간에 연체율, 예수금·유동성, 손실, 부실금고 구조조정 등 관리 현황을 상시 점검하는 한편 지역별·금고별 건전성 개선 목표를 부여한다. 부진한 곳은 현장 점검, 경영진 면담, 확약서 징구 등으로 경영 실적을 달성할 수 있도록 강도 높게 지도하고 있다.

행안부는 특히 금융당국과의 건전성 관리·감독 공조 체계가 한층 긴밀하게 작동할 수 있도록 '합동 특별관리 TF'를 가동했다. ▲행안부 지역금융지원과 ▲금융위 상호금융팀 ▲금감원 중소금융감독국·검사2국 ▲예보 금융안정실 등 감독부서의 핵심 인력으로 구성됐다. TF는 일별·주별·월별·반기별 집계 정보를 바탕으로 컨퍼런스콜 운영을 통해 경영지표 상시 모니터링, 정보 공유, 합동검사, 제도개선 등 건전성 관리·감독 사항 전반을 논의한다.

새마을금고는 2023년 인출사태 이후부터 지난해 말까지 총 42개 금고를 합병한 바 있다. 행안부는 앞으로 적기시정조치 등 적극적인 감독권을 활용해 부실 금고를 더 신속히 구조조정할 계획이다.

아울러 2026년 행안부와 금융당국의 합동검사도 대폭 확대 실시할 방침이다. 금감원, 예보 인력 확충을 바탕으로 검사 대상 금고 수를 지난해 32곳에서 올해 57곳까지 확대한다. 특별관리 기간인 상반기에는 기존 2배 이상의 금고에 대해 합동검사를 실시한다.

관계기관은 새마을금고가 지역·서민 금융으로의 정체성을 회복하기 위해 필요한 제도 개선도 추진한다. 행안부와 새마을금고는 지난해 말 상호금융정책협의회에서 마련한 상호금융권 제도개선 방안 후속조치를 차질 없이 추진한다. 금융당국은 연체율 관리, 구조조정 과정 등에서 제기되는 금고 현장 의견을 경청해 필요한 사항을 제도적으로 적극 지원하기로 했다.





