KT, 대만 최대 케이블 사업자와 MOU…셋톱박스·콘텐츠 진출

KBRO와 스마트 홈 기술 공동개발

'올인원 사운드바 셋톱박스' 선봬

"AI 스마트 홈·미디어 경쟁력 강화"

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 54,100 전일대비 800 등락률 +1.50% 거래량 192,317 전일가 53,300 2026.01.16 09:56 기준 관련기사 [클릭 e종목]"KT, 침해 사고에 따른 실적 악화는 제한적"위약금 면제 종료 D-1…총 26만명 떠난 KT, 막판 역대급 번호이동'위약금 면제' KT서 21만명 이탈…SKT 때보다 많아 전 종목 시세 보기 close 는 15일 대만 최대 케이블 방송 사업자 KBRO와 AI 기반 디지털 미디어 및 스마트 홈 서비스 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

스티브 H.S 왕 KBRO 회장(왼쪽)과 김채희 KT 미디어부문장 전무가 대만 현지 빅토리아 호텔에서 스마트 홈 서비스 및 AI 기반 디지털 미디어 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 KT는 ▲AI 기반 스마트 홈 서비스 ▲대화형 음성 인식 기술 ▲AI 최적화 UI·UX 화면 ▲지능형 콘텐츠 추천 등 차별화된 미디어 서비스 및 디바이스 기술을 대만 시장에 공급할 예정이다.

양사는 KT의 AI 에이전트와 AI 미디어 서비스 노하우를 기반으로 스마트 홈 전환에 필요한 기술과 서비스 모델 공동 개발도 추진한다.

하만카돈 스피커와 돌비 애트모스를 탑재하고, 넷플릭스·디즈니+·유튜브 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)를 지원하는 '올인원 사운드바 셋톱박스'도 대만 시장에 선보일 계획이다.

또한 KT는 오리지널 콘텐츠를 대만 콘텐츠 플랫폼 '마이비디오' 등을 통해 유통하고, 현지 맞춤형 콘텐츠 기획과 공동 마케팅을 추진한다.

김채희 KT 미디어부문장 전무는 "이번 협력은 KT의 미디어·AI 기술과 KBRO의 현지 플랫폼 역량을 결합해 AI 스마트 홈 및 미디어 서비스 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "KT는 AI 기술을 기반으로 통신·미디어 영역의 글로벌 확장을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>