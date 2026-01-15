본문 바로가기
최휘영 장관 "밀라노·코르티나 동계패럴림픽 선수단 적극 지원"

박병희기자

입력2026.01.15 17:08

장애인 국가대표 선수단 훈련개시식 참석

최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 이천선수촌에서 열린 '2026년 장애인 국가대표 선수단 훈련개시식'에 참석해 장애인 국가대표 선수단을 격려하고 선수·지도자들과 새해 인사를 나눴다.


훈련개시식에는 동·하계 장애인 국가대표 선수와 경기 임원, 대한장애인체육회 회장, 경기단체 및 시도 장애인체육회 임직원 등 150여 명이 참석했다. 행사에서는 개식사를 시작으로 최휘영 장관의 격려사, 휠체어 컬링 남봉광 선수와 탁구 윤지유 선수의 국가대표 선수 다짐, 축하공연 등이 진행됐다. 최휘영 장관은 개시식 외에 시각장애인 스포츠 종목인 골볼을 직접 체험하며 선수들과 소통했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 경기도 이천선수촌에서 열린 장애인 국가대표 훈련개시식에서 선수단의 선전을 다짐하며 파이팅을 외치고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 경기도 이천선수촌에서 열린 장애인 국가대표 훈련개시식에서 선수단의 선전을 다짐하며 파이팅을 외치고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 장관은 "2026년에는 밀라노·코르티나 동계패럴림픽과 아이치·나고야 아시아장애인경기대회 등 중요한 국제대회가 예정돼 있다"며 "문체부는 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 현장의 목소리를 반영해 안정적인 훈련 여건을 지속적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

문체부는 2026년 장애인 국가대표 선수단의 국제경쟁력을 강화하기 위해 출전권 획득 대회를 포함한 종목별 국제대회 참가 지원 규모를 확대하고, 주요 국제대회를 대비하기 위한 국외 훈련 지원을 강화할 방침이다. 이를 통해 선수들이 실전 경험을 축적하고, 국제무대에 대한 적응력을 높일 수 있도록 뒷받침할 계획이다.


아울러 메달 획득 가능성과 성장 잠재력이 높은 우수선수를 대상으로 영양, 체력, 심리, 장비 등 분야별 맞춤형 집중 지원을 하고, 종목 특성과 훈련 수요를 반영한 특별훈련비를 지원해 선수들의 체계적인 경기력 향상을 도울 계획이다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
