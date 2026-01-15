본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

현주엽, 갑질 논란 후 40㎏ 빠져…"고통 혼자 겪으면 괜찮았을텐데"

박지수인턴기자

입력2026.01.15 16:01

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아들도 정신과약 복용…농구도 그만둬
"아빠는 지금 망가진 영웅"

전 농구선수 현주엽. TV조선 유튜브 캡처

전 농구선수 현주엽. TV조선 유튜브 캡처

AD
원본보기 아이콘

농구 선수 출신 방송인 현주엽이 근무 태만과 갑질 의혹 이후 힘든 시간을 보냈다고 털어놨다.


14일 현주엽은 TV조선 '아빠하고 나하고' 시즌3에서 "혼자 겪는 일이었다면 괜찮았을 텐데, 가족들이 고통을 같이 겪는다는 게 많이 힘들었다"고 운을 띄웠다.

그는 "한창 때는 137㎏ 정도 몸무게가 나갔었는데 (사건 이후) 식욕이 없어졌다. 처음에는 한 달 만에 15㎏이 빠졌다. 지금은 총 40㎏ 정도 빠진 상태"라고 했다.


이어 "약을 안 먹으면 수면에 문제가 생긴다. 약간 불안 증세가 있다. 아침에는 잠이 안 오는 약으로 6알 정도 먹고, 저녁에는 14~15알 정도 먹는다. 약을 안 먹으니 밤을 쭉 새더라. 아예 잠을 못 잔다"며 "이렇게 복용한 지 1년 반 정도 됐다"고 했다.


현재 온 가족이 정신과 약을 복용 중이라고도 설명했다. 그는 "큰아들 준희가 (정신) 병원에 있는 시간도 가장 길었고, 가장 힘든 시간을 보냈다"며 "그때부터 말을 거의 하지 않는다. 말을 걸기도 부담스러울 정도로 마음의 문을 닫았다"고 했다.

준희는 의혹이 제기된 이후 큰 정신적 고통을 겪어 농구를 그만두고, 고등학교 1학년 재학 도중 휴학했다. 불면증, 호흡곤란, 악몽 등으로 고통받았다는 준희는 정신병원에 네 차례 입원했었다고 한다. 준희는 "옛날에 아빠는 제 꿈이고 가장 멋진 사람이었다. 지금은 망가진 영웅"이라고 했다.


현주엽은 2024년 3월 휘문고 농구감독 재임 시절 근무 태만과 갑질 의혹 등에 휩싸였다. 이 여파로 준희는 지난해 10월 고등학교 1학년 때 휴학, 농구를 중단한 상태다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

새로운 이슈 보기