류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 단계 평가 결과' 를 발표하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] '네이버·NC' 국대 AI 선발전' 탈락
2026년 01월 15일(목)
류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 단계 평가 결과' 를 발표하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
석유에 '금 복'까지 터졌다…금 매장량 221t 추가 확인
승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국
2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개'
"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수
"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'
당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'
"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란
"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언