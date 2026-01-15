본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

구미시, 2년 연속 '가장 안전한 도시'

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.15 11:32

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교통·자살·감염병 개선
화재·감염병 1등급 달성
범죄 취약지 집중 대응
시민 참여형 안전정책 추진

경북 구미시는 지난 14일 행정안전부가 주관한 '2025년 지역안전지수 평가'에서 경상북도 내 시 단위 기초자치단체 가운데 2년 연속 안전 등급 1위를 기록했다고 밝혔다.


교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 등 6개 분야를 종합 평가한 결과로, 구미시는 지역 안전의 모범도시로서 위상을 재확인했다.

구미시청 전경사진/김이환 기자

구미시청 전경사진/김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

이번 평가는 2024년 통계를 바탕으로 안전수준과 안전의식을 객관적으로 분석했다.

그 결과 구미시는 전년 대비 교통사고·자살·감염병 분야가 각각 한 단계씩 개선됐고, 화재와 감염병 분야에서는 도내 유일하게 1등급을 달성했다. 전국 시·군·구 가운데 3개 이상 분야에서 전년 대비 지수가 개선된 지역이 35곳에 그친 점을 고려하면 의미가 크다.


시는 상대적으로 취약한 범죄 분야 개선을 위해 예방 중심의 대응을 강화한다. 살인·강도·강간·폭력·절도 등 5대 주요 범죄 발생 지역을 중심으로 CCTV를 집중적으로 설치하고, 아동안전지킴이집과 자율방범대 운영을 확대한다.


주민 참여형 범죄 예방 프로그램도 병행해 현장 대응력을 높일 계획이다.

김장호 구미시장은 "이번 평가를 계기로 안전 정책 전반을 점검하고, 예방 중심의 대응이 현장에서 안정적으로 정착되기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기