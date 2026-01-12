본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대 김영목 교수, 한국수산과학회 신임 회장

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.12 12:39

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교(총장 배상훈) 식품과학부 식품공학전공 김영목 교수가 한국수산과학회 제38대 회장으로 취임했다. 임기는 올해 1월부터 12월까지 1년이다.


김 교수는 국내 수산과학 분야의 연구와 학술 활동을 이끈 전문가다. 1955년 설립된 한국수산과학회는 수산·해양과학 전반의 연구와 기술 발전을 선도해 온 국내 수산과학 대표 학술단체다. 800여명의 회원이 활동하며 학회가 발간하는 국문 학술지 '한국수산과학회지'와 영문 학술지 'Fisheries and Aquatic Sciences'는 국내외 연구자들의 주요 연구 성과 발표 플랫폼으로 자리잡았다.

김 신임 회장은 취임사를 통해 미래 수산과학 분야를 선도하기 위한 학회의 역할 확대, 국제 협력 강화, 젊은 연구자와 현장 전문가 지원 확대를 핵심 과제로 제시했다. 국제 학술 교류 확대와 현장·학계 연계 학술 프로그램 강화를 통해 학술적 영향력을 높일 계획이다.


김 회장은 "수산·해양 과학기술은 기후 변화 대응과 해양 생태계 보전, 지속 가능한 수산자원 관리의 핵심"이라며 "학회가 학술적 기여를 넘어 사회적 가치 창출에도 적극 나서겠다"고 힘줬다.

국립부경대 김영목 교수

국립부경대 김영목 교수

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

"8시15분에 하필 가사도 '폭발'"…에스파 출연 두고 난데없는 음모론

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

주민투표 앞둔 캘리포니아 억만장자세…빅테크 갑부들 1000억원대 저지전

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

'강선우 1억 의혹' 김경, 첫 경찰 조사 후 새벽 귀가

새로운 이슈 보기