본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

신동아건설, 아차산서 수주기원제…수주 1조원 달성·무재해 기원

이정윤기자

입력2026.01.12 09:09

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
신동아건설 임직원들이 10일 서울 광진구 아차산 해맞이광장에서 수주기원제 행사를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 신동아건설

신동아건설 임직원들이 10일 서울 광진구 아차산 해맞이광장에서 수주기원제 행사를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 신동아건설

AD
원본보기 아이콘

신동아건설은 서울 광진구 아차산 해맞이광장에서 수주기원제를 진행했다고 12일 밝혔다.


이달 10일 열린 이번 행사에는 김세준 신동아건설 사장을 비롯한 임직원 60여명이 참석했다. 회사는 지난해 10월 기업회생절차 조기 종결 이후 올해 목표한 수주금액 1조원 달성과 현장 무재해를 함께 기원했다.

올해로 창립 49주년을 맞은 신동아건설은 경영방침을 '신뢰 기반의 성장, 미래로 전진하는 신동아건설'로 정하고 유동성 확보 및 조직역량 강화를 통한 리스크 관리에 집중하기로 했다. 수익성이 좋은 사업 위주로 수주를 높이고 신사업 발굴을 통한 신성장 동력을 끌어올리면서 동시에 내실도 꼼꼼히 다질 계획이다.


아울러 현장 품질 프로세스에 따른 안전관리 체계를 선제적으로 갖춰 나가기로 했다. 대외 신뢰도 확보와 조직의 안정화도 중점 추진 과제다.


김 사장은 "올해는 그 어느 때 보다 힘든 한 해가 될 것"이라며 "신뢰와 내실 경영을 바탕으로 슬기롭게 위기를 극복해 지속 성장의 발판을 마련하자"고 전했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발 "물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

새로운 이슈 보기