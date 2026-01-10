안세영, '난적' 천위페이에 기권승…결승전 직행

결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이와 맞대결

남자복식·여자복식도 각각 결승행

배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 10일 난적으로 꼽히는 천위페이(중국·4위)의 기권으로 말레이시아 오픈 결승행 티켓을 거머쥐었다.

세계배드민턴연맹(BWF)에 따르면 안세영은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 BWF 월드투어 슈퍼 100 말레이시아 오픈 준결승에서 천위페이와 맞붙을 예정이었으나 천위페이가 부상으로 기권했다.

상대 전적 14승 14패로 팽팽하게 맞선 두 선수의 맞대결은 무산됐으나, 안세영으로서는 결승을 앞두고 가장 부담스러운 상대를 피하게 됐다.

천위페이는 지난해 세계선수권 준결승에서도 안세영의 발목을 잡으며 대회 2연패를 가로막았던 까다로운 적수다.

안세영은 결승에서 왕즈이(중국·2위)와 만난다. 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 16승 4패로 압도적인 전적을 기록하고 있으며, 지난해 8차례 맞대결에서 모두 승리했다.

안세영이 왕즈이와의 결승전에서 승리하면 2024년 2025년에 이어 3연패를 달성하게 된다.

안세영은 지난해 단일 시즌 최다승(11승), 역대 최고 승률(94.8%), 역대 최고 누적 상금(100만3175달러) 등 대기록을 세운 만큼 올해도 이번 대회를 시작으로 독주체제를 굳힌다는 각오다.

지난해 11승을 합작하며 안세영과 나란히 단일 시즌 역대 최다승 기록을 쓴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재와 김원호(이상 삼성생명)도 결승에 안착했다.

남자복식 세계랭킹 1위를 달리는 '무적의 듀오' 김원호와 서승재(이상 삼성생명)는 준결승에서 벤 레인-션 벤디 조(16위·영국)를 상대로 2-1(8-21 21-11 21-18) 역전승을 거뒀다.

여자복식 세계랭킹 6위 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조도 이날 준결승에서 세계랭킹 5위인 일본의 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유 조를 2-0으로 완파하며 결승에 진출했다. 백하나와 이소희는 지난달 월드투어 파이널스에서 대회 2연패를 달성한 기세를 이번 대회까지 이어가게 됐다.





