본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

임실군, 12일부터 민생지원금 지급…현장서 즉시 수령

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.09 12:44

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

무기명 선불카드 방식…행정 절차 획기적 단축

전북 임실군청 전경. 전북 임실군 제공

전북 임실군청 전경. 전북 임실군 제공

AD
원본보기 아이콘

전북 임실군이 전북도 내 시·군 가운데 가장 먼저 전 군민을 대상으로 민생안정지원금을 지급하며 민생 현안에 대한 신속한 대응에 나섰다.


임실군은 설 명절을 앞두고 군민 생활 안정과 지역 상권 활성화를 위해 오는 12일부터 전 군민 1인당 20만원의 민생안정지원금을 도내 최초로 지급한다고 9일 밝혔다.

이번 지원금은 12일부터 2월 6일까지 신청 가능하며, 전액 군비로 마련된 총 51억원의 예산이 투입된다. 지급 대상은 약 2만 5,400여명으로, 지난해 11월 30일 기준 임실군에 주소를 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자가 모두 포함된다.


특히 군은 명절 전 실질적인 가계 도움을 위해 신청 현장에서 무기명 선불카드를 즉시 수령할 수 있도록 설계해 행정 절차를 최소화했다. 도내에서 가장 빠르게 자금을 풀어 지역경제 회복의 마중물 역할을 하겠다는 심 민 군수의 강력한 의지가 반영된 조치다.


신청은 주소지 읍·면사무소를 방문해 접수하며, 세대주가 신분증을 지참하면 세대원 전체에 대해 일괄 신청할 수 있다. 주민센터 방문이 어려운 고령자와 장애인을 위해 공무원이 직접 가정을 방문해 접수와 카드 지급을 돕는 '찾아가는 신청 서비스'도 병행 운영한다.

지원금은 임실군 내 대부분의 점포와 유통 마트에서 올해 6월 30일까지 사용할 수 있으며, 기간 내 미사용 잔액은 자동 소멸된다. 군은 이번 선제적 지급이 골목상권과 전통시장 등 소규모 자영업자들에게 실질적인 매출 증대 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.


심민 임실군수는 "민생은 무엇보다 속도가 가장 중요하다"며 "전북 도내에서 가장 먼저 지급을 시작하는 만큼, 군민들이 피부로 느끼는 실질적인 보탬이 될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

쭉쭉 살 빠질 때는 좋았는데…비만 치료제의 역습

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

강아지와 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 2명 찾았다…경찰 소환 통보

중학교 급훈에 '중화인민공화국' 문구…"여기가 중국이냐" 발칵

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프, "작년 조지아 현대차 공장 이민단속 마음에 안들어"

새로운 이슈 보기