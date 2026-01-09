본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

멜로니 이탈리아 총리 17일 방한…李대통령, 19일 정상회담

송승섭기자

입력2026.01.09 11:09

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

李 초청으로 첫 유럽 정상 방문
이탈리아 총리로서는 19년만

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조르자 멜로니 이탈리아 총리가 오는 17일부터 2박 3일 일정으로 한국을 방문한다.


청와대는 9일 멜로니 총리가 이재명 대통령의 초청으로 한국을 공식 방한한다고 밝혔다. 멜로니 총리는 이재명 정부 출범 후 최초로 방한하는 유럽 정상이자 청와대 복귀 후 맞이하는 첫 외빈이다. 이탈리아 총리로서는 19년 만의 방한이다.

양국 정상은 19일 정상회담과 공식 오찬 등의 일정을 소화할 예정이다. 정상회담에서는 이탈리아와 교역·투자, 인공지능(AI)·우주·방산·반도체 등 첨단산업과 과학기술 협력, 교육·문화 협력, 인적교류 등을 협의한다.


또 이 대통령은 다음 달 이탈리아에서 개최되는 밀라노 동계올림픽에서 우리 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 선수단과 국민 안전에 대한 각별한 관심도 요청할 예정이다.


청와대는 "멜로니 총리의 이번 방한은 유럽의 정치·경제·군사 강국이자 문화·예술의 본고장인 이탈리아와 다양한 분야에서 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라면서 "2018년 수립된 양국 간 '전략적 동반자 관계'도 더욱 공고해질 것으로 기대된다"고 평가했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

쭉쭉 살 빠질 때는 좋았는데…비만 치료제의 역습

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

강아지와 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 2명 찾았다…경찰 소환 통보

중학교 급훈에 '중화인민공화국' 문구…"여기가 중국이냐" 발칵

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프, "작년 조지아 현대차 공장 이민단속 마음에 안들어"

새로운 이슈 보기